Nessuna scusa, nessun alibi. Daniil Medvedev esce dalle ATP Finals con il 7-6 6-4 subìto da Alexander Zverev e con un’analisi che parte dal servizio del tedesco. “L’avevo detto anche prima della partita: il servizio sarebbe stato importante. Credo che Sascha non abbia ancora perso la battuta in questo torneo. Non ho avuto nemmeno una palla break, quindi ovviamente non è stato facile“.

Il russo, però, non si nasconde dietro i meriti dell’avversario e indica i due momenti in cui la partita poteva girare: “Nel tie-break avrei dovuto fare un po’ meglio se volevo vincere il set. Lo stesso vale per il secondo, quando ho perso il servizio. Ho meritato di perdere, quindi andiamo avanti“. Proprio sul game del break, Medvedev riconosce anche la qualità di Zverev in risposta: “Ha rimesso in campo alcuni servizi: probabilmente ha letto il lancio di palla oppure ha intuito la direzione. Non ricordo esattamente tutti i punti, ma è riuscito a essere solido nello scambio e a mettermi un po’ sotto pressione“. Poi il resto lo hanno fatto gli errori: “Io ho sbagliato un paio di volte, lui si è difeso bene in un paio di occasioni. Nell’ultimo punto ci ho provato ed è arrivato un doppio fallo“.

Interrogato sull’ascesa di Zverev al numero uno, Medvedev esclude svolte clamorose e parla di maturità: “Penso che sia semplicemente diventato più continuo. Ha smesso di perdere quelle partite che, in un certo senso, non avrebbe dovuto perdere“. Nemmeno l’aggressività, a suo giudizio, è la chiave: “Oggi ho avuto la sensazione che fosse più aggressivo rispetto al passato? Non proprio. Però ha sicuramente servito meglio, forse anche nella combinazione servizio e primo colpo“. Lo stesso vale per il diritto: “Penso che sia migliorato il suo servizio. Il diritto era molto buono anche prima, poi a volte può sbagliare. Anche oggi ha commesso qualche errore, quindi non direi che sia migliore“.

Il discorso scivola così su un tema che accompagna da sempre il tennis di Medvedev, quello della presunta passività. La sua risposta parte da una fotografia del circuito: “Al giorno d’oggi non si vedono molti giocatori difensivi. Tutti sanno colpire la palla, altrimenti vieni battuto: gli altri ti fanno dei vincenti e perdi la partita. Tutti sono aggressivi quando devono esserlo“. E per sé? “Quando gioco bene, sì. Quando non gioco bene, no. Non è perché non voglia esserlo: è perché sbaglio“.

Poi arriva la battuta che solo lui poteva fare: “Potrei darti adesso la racchetta e dirti: “Sii aggressivo”. Questo non significa che diventeresti numero uno del mondo“. Il senso è chiaro, l’aggressività vale se i colpi entrano, e sul proprio gioco non cerca approvazioni: “A me piace il modo in cui gioco. Se sia aggressivo oppure no, lascio che siano gli altri a deciderlo“.