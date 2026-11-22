È Daniel Muñoz il vincitore di un folle Gran Premio del Portogallo 2026, penultimo appuntamento del Mondiale Moto2. Lo spagnolo ha sfruttato gli errori degli avversari prendendosi la testa della corsa prima dello stop della bandiera rossa. Alla ripartenza il centauro dell’Italtrans Gresini ha nuovamente dimostrato di essere il più veloce, battendo la concorrenza di Lopez e di Agius e conquistando la prima vittoria in carriera in Moto2.

Primi giri molto confusi; Senna Agius parte bene dalla pole ma poi commette un errore che gli costa varie posizioni. Stessa sorte tocca ad Holgado, che aveva ereditato la testa della corsa e ad Izan Guevara che si salva più volte dalla caduta. In crisi anche Manuel Gonzalez che va lungo e si trova nel mezzo del gruppone. All’ottavo giro Salac sbaglia ed innesca la caduta coinvolgendo proprio il leader del Mondiale che non riesce a ripartire dopo la bandiera rossa.

Alla ripartenza Ortola scatta meglio di tutti ma dopo la lotta ritorna davanti Daniel Muñoz, che aveva già dominato la prima parte di gara. L’iberico allunga poi nel finale, festeggiando all’arrivo la prima vittoria in Moto2. Seconda posizione per un brillante Alonso Lopez (Italjet Gresini Moto2), davanti a Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) che non ha sfruttato i pronostici della vigilia.

Guevara non approfitta dell’assenza di Gonzalez e non va oltre il settimo posto. Il centauro del BLU CRU Pramac Yamaha guadagna però punti preziosi ed ora tallona Gonzalez a 4.5 punti di distacco; il Mondiale Moto2 si deciderà a Valencia. Il migliore degli italiani è invece Celestino Vietti (SpeedRS team) diciassettesimo. Diciannovesimo invece Tony Arbolino (REDS Fantic). Ventiduesimo Matteo Ferrari (Italjet Gresini Moto2), seguito da Luca Lunetta (SpeedRS Team).