“Marc Marquez è il miglior pilota della storia”. Parole e musica di Luigi “Gigi” Dall’Igna, direttore tecnico del team Ducati. Una vera e propria incoronazione per il pilota che, in occasione del Gran Premio del Portogallo di domenica scorsa, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, ha conquistato il suo decimo titolo nel Motomondiale, l’ottavo nella classe regina. Un traguardo letteralmente scintillante per il nativo di Cervera.

Gigi Dall’Igna non ha nascosto la sua soddisfazione al termine della gara di Portimao, raccontando le sue emozioni per questo titolo conquistato da un pilota che ha fortemente voluto e sul quale ha scommesso tantissimo. “Ho perso qualche Campionato del Mondo per colpa di Marc. Quindi, se ne vinco uno grazie a lui, probabilmente non rubo nulla a nessuno. Sicuramente Marc è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi. Non è che il suo approdo nel team Ducati Factory sia stato un sorteggio e ci sia capitato Marc. È stata una nostra scelta, molto criticata da tanti. Dimostrare che è stata la decisione giusta è anche questo un aspetto importante”. (Fonte: Motorsport.com).

Il nativo di Thiene, in provincia di Vicenza, analizza il pilota Marc Marquez: “Marc ha in mente solo la vittoria, infatti non gli importa nient’altro ed è determinato a vincere sempre; quindi, qualunque cosa accada, sa che essere il numero uno è l’unica cosa che conta. Fa la differenza anche in questo, perché il modo in cui riesce a spronare e motivare tutti è incredibile. È un pilota che sa riconoscere anche quando commette piccoli errori, è capace di dire ‘ho sbagliato’, cosa che non è normale in un campione come lui, e credo che questo faccia davvero la differenza perché, te lo assicuro, spinge noi altri a dare il massimo per cercare di fargli fare ciò che deve fare”.

In casa Ducati, tuttavia, non c’è minimamente la voglia di fermarsi e in occasione del Gran Premio della Comunitat Valenciana di domenica, che concluderà la stagione, proveranno anche a conquistare il titolo costruttori: “Ci proveremo. È un campionato importante. Quello a squadre, onestamente, non mi ha mai interessato più di tanto, ma quello Costruttori sì e cercheremo di vincerlo, anche se sarà difficile. Aprilia? Senza dubbio gli altri hanno lavorato bene, questo è un dato di fatto, ma le concessioni ci hanno penalizzato, forse anche più di quanto potessimo immaginare. In ogni caso, devo congratularmi con loro, perché hanno sviluppato una moto davvero ottima”.

La gara sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo sancirà anche l’addio ufficiale di Pecco Bagnaia al team bolognese: “Adoro Pecco, gli devo tantissimo. Ho vinto il mio primo Campionato del Mondo di MotoGP con lui ed è un momento che non dimenticherò mai. Mi sarebbe piaciuto che le cose fossero state più facili, anche verso la fine, ma purtroppo non è stato così e mi dispiace molto. A volte la vita non ti permette di scegliere come va, ma va dove vuole. Il prossimo anno arriverà al suo posto Acosta. Diciamo che per me sono i due piloti più forti della griglia di partenza del prossimo anno”.