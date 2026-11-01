Curling, troppi errori e Scozia implacabile: Italia d’argento agli Europei

L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei 2026 di curling maschile, che si sono conclusi oggi pomeriggio sul ghiaccio di Ostrava (Cechia). La nostra Nazionale era riuscita a qualificarsi all‘atto conclusivo della rassegna continentale per la prima volta nella storia dopo aver fallito nove semifinali in mezzo secolo e aveva già migliorato il risultato di riferimento nella competizione (quattro bronzi: 1979, 2018, 2021, 2023), ma sognava di coronare la favola e fare suonare l’Inno di Mameli.

Il quartetto tricolore non è riuscito nel grande colpaccio a effetto, perdendo contro la Scozia per 6-5 al termine di una partita che si è rivelata particolarmente intensa, equilibrata, avvincente e appassionante. Era la prima grande uscita internazionale per questa formazione, capace di imporsi nel torneo di selezione interna contro il Team Retornaz (l’ex skip del gruppo per un ventennio), ed è subito arrivato un risultato di notevole spessore, anche se resta un pizzico di amaro in bocca per come si è sviluppata la partita e per alcuni errori nel quarto end che sono costati caro.

Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second e vice Sebastiano Arman, il lead Cesare Spiller si sono dovuti inchinare al cospetto di Ross Whyte (vice e fourth), Grant Hardie (skip e third), Craig Waddell (second) ed Euan Kyle (lead). Gli azzurri hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per brillare in campo internazionale, il prossimo grande evento è rappresentato dai Mondiali a inizio primavera. La medaglia di bronzo è finita al collo della Svezia, che ha regolato al Cechia padrona di casa per 6-4.

LA CRONACA DI ITALIA-SCOZIA

Gli azzurri hanno incominciato l’incontro in maniera arrembante, sfruttando il vantaggio del martello avuto in dote in base al rendimento avuto durante la settimana. Costruendo un castello di gioco di ottimo impatto, il quartetto tricolore è riuscito a mettere in difficoltà gli avversari e poi Spiller, con un accorto ultimo tiro, ha portato a casa i due punti. Gli scozzesi hanno prontamente reagito nel secondo parziale, pareggiando prontamente i conti (2-2) e confermando il possibile andamento equilibrato della contesa.

La formazione anglossasone è riuscita a mettere in difficoltà la nostra Nazionale nel corso del terzo end, ma una buona gestione delle stone da parte degli azzurri è stata ben premiata e ha prodotto una mai dannosa mano nulla. La partita ha subito una svolta importante nel corso della quarta frazione: l’Italia commette qualche sbavatura di troppo, Hardie e compagni riescono a piazzare molto bene le pietre nella case, Spiller non riesce a sgomberare la zona e la Scozia ruba una mano da due punti, issandosi sul 4-2 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio, Spiller e compagni si sono rimboccati le maniche e hanno pareggiato i conti grazie ai due punti siglati con il vantaggio dell’ultimo tiro (4-4). Gli azzurri si sono poi distinti per acume tattico: hanno concesso un solo punto ai rivali nel sesto end e nel parziale successivo è stata una meravigliosa bocciata del nostro skip a togliere tre stone rosse a punto e a siglare il 5-5. Si arriva così all’ottavo end, con la Scozia che ha il vantaggio del martello: l’Italia prova a mettere in difficoltà i rivali e Spiller è bravo a costringere gli anglosassoni a un non semplice ultimo tiro, ma piazzano la stone di misura e conquistano il titolo di misura.