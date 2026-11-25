Da giovedì 26 a domenica 29 novembre si terranno a Pinerolo i Campionati Italiani Assoluti di doppio misto del curling, manifestazione che la FISG utilizzerà per selezionare la coppia che rappresenterà la Nazionale ai Mondiali in calendario a gennaio 2027 a Lohja, in Finlandia.

Le sei coppie in gara si affronteranno in un round robin al termine del quale la prima classificata avrà direttamente accesso alla finale, mentre seconda e terza si giocheranno l’altro posto in palio nell’ultimo atto. La finale, invece, si giocherà al meglio delle tre partite: serviranno due successi per trionfare.

Ogni formazione disputerà due incontri al giorno giovedì 26 e venerdì 27, mentre il round robin si esaurirà nella mattina di sabato 28, giornata in cui al pomeriggio si disputerà la semifinale. Domenica 29, infine, spazio dedicato esclusivamente alla finale per il titolo.

PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI DOPPIO MISTO 2026

Lucrezia Grande ed Enrico Santopaolo (A.S.D. Dare Plus – Team DARE+)

Simone Gonin e Giorgia Maurino (A.S.D. Curling Club Pinerolo)

Alberto Zisa e Diana Gaspari (Curling Club Dolomiti)

Giacomo Colli e Marta Lo Deserto (Curling Club Dolomiti)

Amos Mosaner e Stefania Constantini (G.S. Fiamme Oro)

Francesco De Zanna e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti)