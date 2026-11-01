Curling, la Svezia femminile si conferma la padrona d’Europa anche con il Team Wranaa

Con lo svolgimento delle finali per l’oro e per il bronzo è andato ufficialmente in archivio il torneo femminile dei Campionati Europei di curling 2026, andato in scena presso la RT Torax Arena di Ostrava. La Svezia si è confermata sul tetto del Vecchio Continente per la seconda edizione consecutiva, anche se con una compagine diversa rispetto a quella trascinata dalla skip Anna Hasselborg nella scorsa stagione al titolo europeo e poi a quello olimpico.

Agli Europei 2026 la Svezia femminile era rappresentata infatti dal Team Wranaa, con a capo la skip Isabella Wranaa (oro a Milano Cortina nel doppio misto insieme al fratello Rasmus) ed il resto della squadra formato da Almida De Val, Moa Dryburgh e Maria Larsson. Le scandinave hanno dominato il match con in palio la medaglia d’oro, imponendosi sulla Svizzera per 7-2 senza aver bisogno di giocare l’ottavo end.

Si apre con un argento continentale il percorso del nuovo team elvetico guidato da Alina Pätz, che ha ereditato il ruolo di skip dopo il ritiro di Silvana Tirinzoni dovendo però alzare bandiera bianca nella sfida odierna. Le svedesi hanno preso il largo nella parte conclusiva dell’incontro, marcando tre punti nel sesto end (passando così da 3-2 a 6-2) e chiudendo i conti con una mano rubata nel segmento successivo.

Nello spareggio per il bronzo è maturato invece un risultato storico, con la Lettonia del Team Barone che ha battuto piuttosto nettamente la Scozia del Team Henderson (8-6 e chiusura anticipata dopo sette end) regalandosi la prima medaglia di sempre ad un Campionato Europeo femminile di curling.