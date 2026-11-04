Curling
Curling, il Team Spiller parte con una sconfitta di misura nel secondo Slam della stagione
Doppio impegno ravvicinato per il Team Spiller, reduce dall’ottimo percorso della scorsa settimana a Ostrava culminato con la medaglia d’argento ai Campionati Europei e già di scena sul ghiaccio canadese di Medicine Hat (Alberta) per disputare il P&H Masters 2026, secondo dei cinque tornei stagionali che compongono il Grand Slam of Curling.
I freschi vice-campioni d’Europa Stefano Spiller (skip), Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Cesare Spiller hanno già cominciato il loro cammino nel torneo nordamericano, perdendo di misura al debutto contro i canadesi del quotato Team Jacobs con il punteggio di 6-5 al termine di un match estremamente equilibrato decisosi a conti fatti negli ultimi due end.
La seconda partita dell’unica compagine azzurra presente al P&H Masters si terrà oggi alle ore 18.00 italiane contro gli scozzesi del Team Hardie, rivincita della finale dei Campionati Europei disputata appena tre giorni fa in quel di Ostrava. Spiller e compagni dovranno vincere per non ritrovarsi spalle al muro nel prosieguo della fase a gironi e fare un importante passo avanti verso la qualificazione al tabellone a eliminazione diretta.