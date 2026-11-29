Amos Mosaner e Stefania Constantini (Fiamme Oro) vincono i Campionati Italiani Assoluti 2026 di doppio misto del curling e rappresenteranno l’Italia ai prossimi Mondiali di specialità, in calendario dal 4 al 10 gennaio 2027 a Lohja, in Finlandia.

A Pinerolo (Torino), la coppia ha conquistato il titolo nazionale ed il pass per la rassegna iridata superando in finale la coppia composta da Giacomo Colli e Marta Lo Deserto (Curling Club Dolomiti), sconfitta nella serie al meglio delle tre partite giocata quest’oggi: sono bastati due incontri, vinti per 9-7 e 7-2, a Mosaner e Constantini, che non hanno dovuto ricorrere alla bella.

I novelli campioni italiani avevano chiuso in testa il round robin, staccando il pass diretto per la finale, mentre nella semifinale di ieri, giocata tra le coppie al secondo ed al terzo posto, Lo Deserto e Colli avevano battuto Simone Gonin e Giorgia Maurino (A.S.D. Curling Club Pinerolo), sconfitti con lo score di 10-6 in gara secca.