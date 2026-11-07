Cup Of China 2026: un’ottima Gutmann chiude al quinto posto. Chiba argina Trusova

Ancora una prova di estrema consistenza per Lara Naki Gutmann. In una gara molto difficile e competitiva l’azzurra si è piazzata al quinto posto in occasione della Cup Of China 2026, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura, proponendo un programma libero di grande bellezza in cui ha sfoggiato davanti al mondo il suo stile ricercato, fine ed originale, attestandosi – ma ormai è una costante – sopra i 200 punti.

Di alto livello la prestazione offerta dalla pattinatrice trentina che, nella fattispecie, ha patito solo un paio di problemi con i lutz, ruotati da due giri sia nella sequenza con i due doppi axel, sia in quello singolo. Due sbavature che non cancellano la qualità espressa nel resto del layout, a cominciare dalla combinazione ampia e scorrevole triplo toeloop/triplo toeloop, passando per triplo flip/triplo toeloop e per il doppio axel oltre che una padronanza sulle componenti del programma mai premiata a sufficienza. Grazie a quanto fatto, la nostra portacolori ha ricevuto la valutazione di 130.93 (65.93, 65.31) arrivando così a 202.69.

A vincere la gara è stata una Mone Chiba in totale stato di grazie, pulita anche nel segmento più lungo e messa sotto pressione dalla neutrale Alexandra Ignatova. La nipponica, già in vantaggio nel corto, ha completato quanto pianificato atterrando sette tripli e due doppi axel e rubando in particolare l’occhio con una sequenza di passi di livello 4 che ha fatto il pieno in termini di grado di esecuzione, raggiungendo 148.40 (78.12, 70.28) per 224.48, tre punti in più della russa, alla quale va dato di aver provato a sfoderare l’artiglieria pesante eseguendo un quadruplo lutz pulito ed altri due tripli lutz posti in sequenza con triplo toeloop/doppio axel e in combinazione con il triplo toeloop. Nonostante una pattinata non all’altezza del comporto tecnico, l’allieva di Eteri Tutberidze ha stampato 148.90 (83.01, 56.89) per 221.27.

Nota di merito per la sudcoreana Haein Lee, sesta nello short e terza nella classifica finale con 143.40 (76.77, 66.53) per 210.79 a seguito di una prova vicina al superlativo con cui ha sorpassato nettamente la georgiana Anastasiia Gubanova, quarta con 133.53 (66.89, 66.64) per 208.58. La seconda giornata di competizioni si chiuderà con il libero delle coppie, al via tra poco.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE