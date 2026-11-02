Cup of China 2026 pattinaggio artistico: programma, orari, tv, streaming

Prosegue il circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura. Dopo l’appuntamento di Skate Canada questo fine settimana la carovana si sposterà in quel di Shenzen, località che ospita la terza tappa della rassegna itinerante, la Cup Of China, in scena dal 6 all’8 novembre.

Si tratterà di un evento importantissimo in chiave Italia, considerato il ritorno sul ghiaccio di Lara Naki Gutmann, reduce dalla splendida terza posizione in rimonta strappata al Grand Prix De France e intenzionata a ben comportarsi anche in terra asiatica. La trentina se la vedrà ancora una volta con avversarie di caratura elevata. Tra tutte la più attesa sarà Alexandra Trusova in Ignatova, super quadruplista medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2022 nuovamente in lizza nelle gare internazionali in qualità di atleta neutrale. Occhio inoltre alle varie giapponesi Rinka Watanabe, Mone Chiba e e Miko Yamashita, oltre che alla georgiana Anastasiia Gubanova, seconda ad Angers.

In campo maschile i fari saranno puntati sul bronzo olimpico Shun Sato, accompagnato dal compagno di squadra Kao Miura e dal kazako Mikhail Shaidarov, in cerca di riscatto dopo la scialba prestazione offerta in Francia. Nelle coppie invece non passerà inosservato il ritorno dei neutrali Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, bronzo a Pechino 2022 e motivati a vincere una gara in cui gli avversari principali saranno i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, già medaglia d’argento a Milano Cortina 2026 e capaci di dare una lezione ai compagni di allenamento Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii al Grand Prix de France. Da valutare poi i giapponesi Yuna Nagaoka-Sumitana Moriguchi, l’anno scorso artefici di una stagione in crescendo.

Nella danza infine assisteremo ad un vìs-a-vìs estremamente interessanti che vedrà coinvolti i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, trionfatori di Skate Canada 2026, e gli ambiziosi spagnoli Olivia Smart-Tim Dieck, seriamente in lizza per vivere un quadriennio da assoluti protagonisti.

La Cup Of China 2026 sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+), oltre che sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2. Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

PROGRAMMA CUP OF CHINA 2026

Venerdì 6 novembre

7:45-9:03 Rhythm dance danza sul ghiaccio

9:25:10:54 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

12:00-13:05 Short program coppie d’artistico

13:25-14:54 Short program individuale maschile

Sabato 7 novembre

7:30-9:02 Free dance danza sul ghiaccio

9:30-11:17 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

11:40-12:58 Free program coppie d’artistico

Domenica 8 novembre

6:00-7:48 Free program individuale maschile

12:00-14:00 Exhibition Gala

SKATE CANADA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: possibili collegamenti su Rai Sport

Diretta streaming: integrale Discovery Plus, HBO Max. Possibili collegamenti su RaiPlay e sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su DAZN.