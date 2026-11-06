Cup Of China 2026, Miura avanti dopo un interessante short maschile

Termina con una splendida gara la prima giornata della Cup Of China 2026, atto numero tre del Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in scena questo weekend sul ghiaccio di Shenzhen. Il giapponese Kao Miura guida infatti una classifica cortissima nello short maschile, superando di poco la soglia dei 100 punti.

Il nipponico ha confezionato un corto contraddistinto dell’esecuzione della catena quadruplo salchow/triplo toleoop, dal triplo axel e dal quadruplo toeloop singolo, arrivando così a quota 102.90 (59.58, 43.32), appena un punto in più del connazionale Shun Sato, al momento secondo con 101.97 (59.57, 42.40) proponendo il quadruplo lutz, il triplo axel e la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop.

Vicinissimo poi il russo neutrale Evgenii Semenenko, anche lui pulito con due quadrupli tanto da ricevere 99.72 (59.52, 40.20) precedendo il connazionale Vladislav Dikidzhi, quarto con 98.86 (58.06, 40.80).

Costretto ancora una volta ad inseguire infine il kazako Mikhail Shaidorov, il quale ha strappato la quinta piazza con 94.87 (54.62, 40.25) perdendo qualcosa nel quadruplo lutz iniziale e in due delle trottole del layout.

SHORT PROGRAM INDIVID‌UALE MASCHILE

1. Kao MIURA – 102.90 punti

2. Shun SATO – 101.97 punti

3. Evgeni SEMENENKO – 99.72 punti

4. Vladislav DIKIDZHI – 98.86 punti

5. Mikhail SHAIDOROV – 94.87 punti

6. Vladimir SAMOILOV – 88.21 punti

7. Nika EGADZE – 87.67 punti

8. Zhiming PENG – 87.65 punti

9. Yudong CHEN – 80.74 punti

10. Minkyu SEO – 79.77 punti

11. Jacob SANCHEZ – 79.45 punti

12. Lucius KAZANECKI – 63.16 punti