Pattinaggio Artistico
Cup Of China 2026: Mishina-Galliamov si impongono nello short delle coppie, due errori per Metelkina-Berulava
Il primo round va ad Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov. Il binomio russo, in gara come team neutrale, si è imposto al termine dello short program delle coppie, terzo segmento valido per il day-1 della Cup Of China 2026, terzo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento in quel di Shenzhen.
Prova pulita quella dei due atleti medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022, capaci di portare a casa quanto pianificato ben eseguendo il triplo salchow in parallelo, il triplo twist (livello 4), il triplo flip lanciato oltre che spirale della morte e la trottola (anche queste del massimo livello), la sequenza di passi e il sollevamento del gruppo 3 (livello 4).
In virtù di quanto fatto gli allievi seguiti da Tamara Moskvina si sono attestati in zona 74.69 (41.45, 33.24), arginando la riscossa dei georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, rimasti inchiodati in seconda posizione con 67.06 (32.87, 34.19) a causa di un problema nel triplo twist e di un passaggio a vuoto nella spirale della morte, chiamata invalida.
Da menzionare poi la terza piazza a sorpresa degli armeni Karina Akpova-Nikita Rakhaminin, terzi con 66.34 (36.61, 29.73) battendo i quotati giovani giapponesi Yuna Nagaoka-Sumitada Moriguchi, quarti con 63.06 (33.23, 29.83) rimanendo attardati per qualche difficoltà avuta nel triplo loop side by side e nel triplo rittberger lanciato.
CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO
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Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov (AIN2) – 74.69
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Anastasiia Metelkina / Luka Berulava (Georgia) – 67.06
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Karina Akopova / Nikita Rakhmanin (Armenia) – 66.34
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Yuna Nagaoka / Sumitada Moriguchi (Giappone) – 63.06
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Chelsea Liu / Ryan Bedard (Stati Uniti) – 62.71
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Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez (Stati Uniti) – 59.48
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Jazmine Desrochers / Kieran Thrasher (Canada) – 59.24
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Jiaxuan Zhang / Yihang Huang (Cina) – 56.52