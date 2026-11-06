Cup Of China 2026: Gutmann in piena corsa per il podio dopo lo short! Nuovo personale per l’azzurra

Va benissimo così. Lara Naki Gutmnn si conferma ad alti livelli e firma la quarta posizione nello short individuale femminile valido per la Cup Of China 2026, terzo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento questo fine settimana presso il ghiaccio di Shenzhen. Programma pulito e convincente per l’azzurra, al ridosso della top 3 in una classifica corta in ottica podio.

L’allieva di Gabriele Minchio ha inaugurato la prestazione con la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, per poi passare in rassegna il doppio axel e, in ultimo, un triplo lutz perfettamente eseguito che ha cancellato definitivamente l’errore commesso ad Angers. Perdendo qualcosa nelle trottole, in particolare nella fly camel collocata nel finale, la nostra portacolori ha stampato 71.76 (39.08, 32.39) firmando in questo modo il nuovo primato personale (da prendere in considerazione però pesandolo alle nuove norme regolamentari).

Avanti di un’incollatura rispetto a Gutmann spicca la neutrale Alexandra Ignatova che, al rientro ufficiale nella rassegna itinerante dopo più di quattro anni, ha confezionato un corto senza sbavature realizzando il doppio axel, il triplo loop e la catena triplo lutz/triplo rittberger, stampando 72.37 (39.98, 32.39), due punti in meno della georgiana Anastasiia Gubanova, seconda con 75.05 (41.45, 33.60) grazie ad una performance in cui a fare la differenza è stato il grado di esecuzione maggiore negli elementi.

La giapponese Mone Chiba ha invece preso il comando delle operazioni, arrivando fino a quota 76.08 (42.31, 33.77), merito di un layout di grande qualità viziato da una defaillance nel doppio axel, contrassegnato da un piccolo turn. Domani è previsto il segmento più lungo, con Ignatova in pole position per prendere il largo (considerando un parterre di elementi di salto sulla carta maggiore rispetto alla concorrenza) e con la trentina in piena lotta per il podio.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE