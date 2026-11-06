Pattinaggio Artistico
Cup Of China 2026: Fear-Gibson avanti di un soffio nella rhythm dance, Smart-Dieck sbagliano
Comincia con un colpo di scena clamoroso la Cup Of China 2026, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in acena questo fine settimana a Shengzen. L’attesissia coppia di danza spagnola composta da Olivia Smart-Tim Dieck si e infatti dovuta accontentare del quarto posto a causa di una sbavatura nella rhythm dance.
Precisamente, gli iberici hanno commesso un passaggio a vuoto nel sollevamento stazionario inaugurale (ricevendo anche una detrazione di un punto per elemento aggiuntivo), fattore che ha inchiodato il loro punteggio a 70.98 (38.39, 33.59), praticamente dieci lunghezze in meno rispetto ai leader britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, al vertice con 80.00 (43.95, 36.05).
Ad un passo si sono attestati i georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin, bravi a sfiorare quota 80 con il punteggio di 79.31 (43.94, 35.97) precedendo nettamente i cechi Natálie Taschlerová-Filip Taschler, al terzo posto con 73.10 (40.40, 32.70).
Domani, sabato 7 novembre, si svolgerà la danza libera. Di seguito la classifica.
CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO
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Lilah FEAR / Lewis GIBSON – 80.00 punti
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Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN – 79.31 punti
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Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER – 73.10 punti
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Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER – 71.41 punti
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Olivia SMART / Tim DIECK – 70.98 punti
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Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE – 65.04 punti
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Eva PATE / Logan BYE – 64.84 punti
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Zixi XIAO / Linghao HE – 62.48 punti
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Junfei REN / Jianing XING – 59.16 punti
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Yufei LIN / Zijian GAO
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