L’Italia del cricket è arrivata in Nepal, dove prenderà parte al Qualifier Playoff, in programma dal 4 al 21 dicembre, torneo facente parte del percorso di qualificazione verso la Coppa del Mondo ODI 2027: per la prima volta gli azzurri si cimenteranno con questo format di gara. Al Qualifier Play-off prenderanno parte 8 squadre, e le migliori 4 avranno accesso al Qualifier, torneo finale da 10 squadre che metterà in palio gli ultimi 4 pass a disposizione per la rassegna iridata. Raggiungere il Qualifier, inoltre, consentirebbe all’Italia di riprendere il percorso nel prossimo quadriennio dalla League 2.

Al Qualifier Play-off prenderanno parte, oltre all’Italia, l’Uganda, qualificata con gli azzurri dal Girone B della Challenge League, le prime due classificate del Girone A, ovvero Jersey e Kuwait, e le ultime 4 classificate della League 2, ovvero Namibia, Canada, Nepal ed Emirati Arabi Uniti. Le prime quattro classificate del Qualifier Play-off avranno accesso al Qualifier, dove sono già presenti Irlanda ed Indie Occidentali tramite il ranking, e Paesi Bassi, Oman, Scozia e Stati Uniti tramite la League 2: queste 10 squadre si contenderanno gli ultimi 4 pass in palio per la Coppa del Mondo.

Le prime quattro classificate del Qualifier, in programma dal 26 febbraio al 21 marzo 2027 in Namibia e Sudafrica, avranno accesso alla Coppa del Mondo ODI 2027, prevista dal 2 ottobre al 21 novembre 2027, a cui sono qualificati come Paesi ospitanti Sudafrica e Zimbabwe. A queste due formazioni si sono aggiunte le prime otto del ranking mondiale al 30 settembre 2026, ovvero India, Nuova Zelanda, Australia, Pakistan, Inghilterra, Sri Lanka, Afghanistan e Bangladesh, infine gli ultimi quattro posti saranno assegnati al termine del percorso di qualificazione.