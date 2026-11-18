La pallavolo italiana ha assegnato il primo trofeo della stagione con la Supercoppa che è stata vinta da Perugia al termine di una finale bellissima contro Civitanova. La rimonta da parte di Perugia che era in svantaggio di due set. Di tutti i temi di questa due giorni a Parma e anche di molto altro si è parlato nel classico appuntamento di Volley Night, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport, con presente Paolo Cozzi che si è soffermato su molti temi, anche quello della riforma dei calendari voluta dalla federazione internazionale.

Sulla splendida cornice di Parma per la Supercoppa: “Io e quelli della mia generazione siamo cresciuti con il mito della Maxicono Parma. La prima volta che ho giocato al PalaRaschi è stata come giocare a San Siro per un calciatore, forse secondo solo al PalaPanini di Modena. Vederlo rimesso a nuovo, con una due giorni di pallavolo ad alta intensità è stato veramente emozionante“.

Uno sguardo anche al campionato femminile, visto che nel weekend è in programma la sfida tra Milano e Conegliano: “Tutte le partite che Milano ha giocato al Forum le ha bucate. Voglio vedere se questo gruppo ha raggiunto una maturità diverso rispetto a quella degli anni precedenti. Magari questa è la volta giusta”.

Si passa ad analizzare la Supercoppa, partendo dalle squadre che non sono riuscite ad alzare il trofeo: “Mi aspettavo questa Civitanova, perchè i giocatori li ha sicuramente. Una squadra potente, è la più fisica del campionato, dal servizio ottiene veramente tanto e anche dal muro ed infatti era avanti 2-0 contro Perugia. La pecca è stata che quando Perugia ha la testa sottacqua non devi fargliela tirare fuori, perché poi rimonta. Hanno fatto l’errore di rallentare un attimo e a Perugia sono degli squali ed inoltre c’era un Reggers al 50%. Simeon Nikolov deve capire che in certi momenti deve lasciar perdere lo spettacolo e la sua capacità innata e deve rallentare un po’ il ritmo per non mandare la squadra fuori giri, un po’ come era accaduto dopo il primo anno con De Cecco. Anche Trento non mi è dispiaciuta, pensando sia al campionato sia alla Supercoppa. Ha perso entrambe, ma si è accorta che l’asticella non è poi così lontana e poi ha Adriano in panchina che può dare un po’ più di potenza nei momenti decisivi. Ci sono tre squadre al momento, visto che Verona senza Christenson non si può giocare. Ha avuto tanti infortuni, ricezione che fa acqua da tutte le parti, sicuramente è la squadra che manca”.

Cozzi poi si sofferma su Perugia, sui punti di forza e anche su quale può essere il punto debole della squadra da battere: “Sicuramente avere una panchina lunga aiuta, perchè quando giochi in Champions poi la stanchezza si fa sentire. Un possibile cigno nero per Perugia è il muro. Con Russo aveva il miglior interprete italiano in quel fondamentale. Con Sanguinetti può giocare sicuramente giocare di più al centro e lo si è visto anche in finale, con Giannelli che sicuramente è cresciuto moltissimo negli ultimi due anni a giocare il primo tempo con palla spostata. Sanguinetti e Loser sono due centrali d’attacco pazzeschi con una bella mano, ma entrambi a muro fanno fatica. Potrebbe essere uno dei quei punti dove Perugia può essere attaccata”.

Sulla polemica per i calendari della pallavolo, che vede Perugia tra le principali squadre che hanno attaccato la nuova riforma: “Nel 2003 abbiamo fatto le qualificazioni olimpiche in Giappone e il campionato si è fermato praticamente un mese. Sicuramente è tanto per i tifosi, per un movimento che è in continua crescita e sta piacendo tanto finalmente. Bisogna cercare delle soluzioni, ma come ha detto Sirci e altri presidenti questa riforma sembra solo un modo per monetizzare di più”.