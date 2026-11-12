Costanza Cocconcelli si prende il record italiano dei 100 misti e vola ai Mondiali in vasca corta!

Chiusura col botto nella prima giornata di finali dei campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione. Nell’ultima gara del programma, Costanza Cocconcelli ha lasciato il segno nei 100 misti, la specialità che racchiude tutti gli stili.

A ritmi molto sostenuti, come impone la vasca da 25 metri, la nuotatrice ha stabilito il nuovo primato nazionale della distanza. Un record che già le apparteneva: il precedente limite, 58″45, era stato fissato dall’azzurra, eclettica atleta nata a Bologna, il 26 settembre 2021 a Napoli. A poco più di cinque anni di distanza, un miglioramento di questo tipo non rientrava nelle attese.

Cocconcelli, infatti, era reduce da un fastidioso e doloroso infortunio al mignolo della mano: una frattura scomposta al mignolo, accompagnata da una lesione al legamento, che nella primavera di quest’anno ha richiesto anche un intervento chirurgico. Il crono di 58″18, costruito su una superba subacquea nel cambio farfalla-dorso, assume dunque un valore ancora più rilevante.

Il tempo, inoltre, è inferiore di un solo centesimo al limite di 58″19 imposto dalla FIN, e consente all’atleta tricolore di staccare il biglietto per i Mondiali di Pechino in vasca corta (1°-6 dicembre9. Per la cronaca, alle sue spalle si sono classificate Chiara Della Corte (59″28) e Martina Biasoli (1’00″18).