Cosa è successo ad Alcaraz a Torino: chiarita la causa dello stop in allenamento con Cobolli

L’adrenalina cresce e il momento di entrare in campo per dare il via al prestigioso torneo di fine anno si avvicina. Il percorso di avvicinamento alle ATP Finals ha subito però un sussulto nella giornata di ieri quando Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere la seduta di allenamento contro Flavio Cobolli.

Lo spagnolo, come riportato da Marca, ha dovuto sospendere il suo lavoro con il giocatore italiano a causa di problemi di stomaco. La sensazione che prevale è quella di un malessere passeggero nei confronti del quale possa esserci tutto il tempo per recuperare in vista dell’esordio previsto lunedì 16 novembre contro l’americano Frances Tiafoe.

Il fuoriclasse iberico, rientrato in campo agli US Open dopo la lunga assenza causata dall’infortunio al polso, punta con decisione, in un finale di stagione nel quale sta recitando un ruolo da protagonista, al suo primo titolo nelle ATP Finals, torneo in cui lo scorso anno ha perso la finale contro Jannik Sinner.

Il numero tre del mondo, reduce dai titoli di Vienna e Parigi, sta attraversando un eccellente momento di forma e lo ha confermato anche nel set di allenamento giocato contro Alexander Zverev e vinto al termine di un tie-break estenuante che si è chiuso sul 18-16 per Alcaraz.