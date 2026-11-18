Carlos Alcaraz rientra, a pieno titolo, nel novero favoriti per il successo nelle ATP Finals di Torino. Il suo connazionale Alex Corretja, nel corso di un’intervista concessa al programma “El Larguero” su Cadena SER , si è soffermato sulla devastante prova di forza offerta all’esordio contro Tiafoe, ha esaltato il lavoro svolto con Samuel Lopez e ha presentato le caratteristiche dell’avversario dell’odierno match, il russo Daniil Medvedev.

Sulla prova di forza offerta all’esordio nel torneo: “È stata una vera e propria esibizione. Ora lo si vede come un candidato sicuro, ma questo è il tennis, uno sport che cambia da un giorno all’altro. È in ottima forma, ma, nonostante ciò, bisogna procedere passo dopo passo. Credo che sia giunto il momento di trionfare al Masters, che è il titolo che gli manca a livello individuale, ma per questo dovrà aspettare che passino i giorni”.

Sull’eccellente lavoro svolto con Samuel Lopez: “Alcaraz è tornato con le idee molto più chiare e questo perché ha capito molto bene che nella vita, a volte, quando si attraversano momenti delicati, bisogna superarli. Ed è proprio questo che, secondo me, sta trovando con Samu, che sta facendo un lavoro brillante, insieme a tutta la squadra che, a mio avviso, lavora molto bene. Gli sta facendo ottenere risultati eccezionali, c’è un’ottima intesa tra loro e credo che continui a evolversi”.

Sull’odierno match contro Medvedev: “Anche se la scorsa stagione è sceso leggermente in classifica, sappiamo che su questo tipo di campo sarà un avversario molto difficile da battere. Ha un ottimo servizio, risponde bene e, onestamente, è il classico giocatore che sai che lotterà fino alla fine”.