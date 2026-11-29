Mancano poche ore all’appuntamento con la storia. L’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, e la Spagna si sfidano nella finale di Coppa Davis alla BolognaFiere Arena del capoluogo felsineo. Lo spagnolo Alex Corretja ha presentato il confronto che assegnerà il titolo ai microfoni di SuperTennis.

Sulla difficoltà di battere l’Italia detentrice del titolo: “La Spagna avrà un’altra opportunità per vincere la Coppa Davis, ma battere l’Italia sarà difficile: hanno vinto le ultime tre finali, ma penso che sarà una sfida molto aperta”.

Su una sfida che rappresenterà una parata di stelle: “Tutti i giocatori sono in forma. Musetti ieri ha dimostrato di esser cresciuto e anche Cobolli è un giocatore eccezionale. Noi abbiamo Carlos che quando è in forma è difficile da battere per chiunque, e poi Jodar che ha giocato come un veterano”.

Sulle caratteristiche fondamentali per riuscire a trionfare in Coppa Davis: “È normale che spero che la Spagna vinca, anche se ho molto rispetto per l’Italia e il suo capitano Volandri. Il cuore conta molto in Davis ma si vince con la testa, se ci si aggrappa subito al cuore ci si può stancare emotivamente. Occorre trovare la giusta combinazione”.