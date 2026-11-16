Speed Skating
Coppa del Mondo speed skating Obihiro 2026: programma, orari, tv, streaming
Il circuito maggiore dello speed skating si appresta a vivere a Obihiro, in Giappone, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027: per quanto concerne le specialità olimpiche, spazio venerdì 20 novembre a 1000, 3000 donne e 5000 uomini, sabato 21 a 500 e 1500, e domenica 22 a team pursuit e 500.
L’Italia vuole bissare i risultati ottenuti nella prima tappa di Pechino, in Cina, dove sono arrivate le conferme del team pursuit maschile, vittorioso con ampio margine su tutte le avversarie, e di Davide Ghiotto, salito sul gradino più basso del podio sui 5000 maschili.
La diretta tv della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating, in programma a Obihiro , in Giappone, non sarà prevista, mentre la diretta streaming delle gare della Division A sarà disponibile su YouTube Skating ISU, Discovery Plus e HBO Max.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING 2026-2027
Venerdì 20 novembre
1.00 Division B: 1000 femminili, 1000 maschili, 3000 femminili, 5000 maschili
6.35 Division A: 1000 femminili, 1000 maschili, 3000 femminili, 5000 maschili
Sabato 21 novembre
1.50 Division B: 500 femminili, 500 maschili, 1500 femminili, 1500 maschili
6.35 Division A: 500 femminili, 500 maschili, 1500 femminili, 1500 maschili
Domenica 22 novembre
3.09 Division B: team pursuit femminile, team pursuit maschile, 500 femminili, 500 maschili
6.35 Division A: team pursuit femminile, team pursuit maschile, 500 femminili, 500 maschili, staffetta mista
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SPEED SKATING 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: gare della Division A su YouTube Skating ISU, Discovery Plus e HBO Max.