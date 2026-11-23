I risultati maturati a Gurgl sono già stati archiviati, si volta rapidamente pagina. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile inizia la trasferta americana da Killington, località in cui si disputeranno il gigante di sabato 28 e lo slalom di domenica 29. Le due manche del gigante scatteranno alle 15:30 e alle 18:30, mentre il giorno dopo si gareggerà alle 16:30 e alle 19:30.

Il debutto stagionale di Mikaela Shiffrin è certamente il tema di maggior interesse. Quale impatto avrà l’americana? Come inizierà l’annunciato duello con la tedesca Emma Aicher? Doveroso ricordare che la statunitense ha scelto di non partecipare a tutti gli slalom per dedicare più spazio a gigante e Super-G.

Per quanto concerne il gigante si riparte dal successo ottenuto da Paula Moltzan nel prologo di Soelden, mentre nelle due gare tra i pali stretti disputate a Levi e a Gurgl si sono imposte prima la tedesca Emma Aicher e poi l’albanese Lara Colturi, al primo trionfo in Coppa del Mondo.

In casa Italia c’è grande attesa per la gara tra i pali larghi, disciplina in cui al debutto Asja Zenere è stata splendida quinta. Da monitorare i progressi compiuti da Lara Della Mea e da Marta Bassino dopo un debutto non scintillante. Più complicato il discorso tra i pali stretti, disciplina in cui l’unico lampo è stato il nono posto ottenuto dalla stessa Della Mea sul tracciato austriaco dopo aver chiuso al terzo posto a metà gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Killington, valide per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e Rai Sport HD in base alle esigenze di programmazione. Il gigante e lo slalom saranno trasmessi in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport proporrà la diretta testuale delle due gare.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO KILLINGTON 2026

Sabato 28 novembre

Ore 15:30 Prima manche gigante femminile

Ore 18:30 Seconda manche gigante femminile

Domenica 29 novembre

Ore 16:30 Prima manche slalom femminile

Ore 19:30 Seconda manche slalom femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: Rai Play; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta live testuale: OA Sport