La Coppa del Mondo di sci alpino maschile si sposta dall’altra parte dell’oceano per l’inizio della trasferta in terra americana. La tradizionale località di Copper Mountain ospita il Super-G di sabato 28 novembre (il via è previsto alle 19:45) e il gigante del giorno successivo. Domenica 29 la prima manche partirà alle 18:00, mentre la seconda prenderà il via alle 21:00.

Il debutto ufficiale delle discipline veloci potrà fornire indicazioni significative per quanto concerne il possibile duello per la conquista della classifica generale. Nel caso in cui lo scatenato Pinheiro Braathen, reduce dall’uscita di Gurgl, dovesse riuscire a raccogliere punti importanti nei Super-G a cui parteciperà, il favorito Odermatt avrà un brutto cliente con cui dover fare i conti fino alla fine.

Gli specialisti dei pali larghi del gigante affrontano invece il secondo appuntamento stagionale. Nel prologo disputato a Soelden a fine ottobre il brasiliano ha conquistato il successo davanti all’elvetico Loic Meillard e allo stesso Marco Odermatt.

In casa azzurra c’è grande attesa per il debutto delle discipline veloci con una squadra protagonista di un’ultima straordinaria stagione culminata con le medaglie di Paris e Franzoni nella discesa olimpica. Per quanto concerne il gigante, il principale riferimento è sempre Alex Vinatzer, capace di confermarsi nella Top 10 all’esordio stagionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Copper Mountain, valide per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSport HD in base alle esigenze di programmazione. Le due gare saranno trasmesse in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport proporrà la diretta testuale del Super-G e del gigante.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO COPPER MOUNTAIN 2026

Sabato 28 novembre

Ore 19:45 Super-G maschile

Domenica 29 novembre

Ore 18:00 Prima manche gigante maschile

Ore 21:00 Seconda manche gigante maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: Rai Play; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta live testuale: OA Sport