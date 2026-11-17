Si ricomincia con la Coppa del Mondo di salto con gli sci, e lo si fa a Lillehammer, sede oramai tradizionale di inizio stagione. In terra norvegese riprende lo spettacolo di chi si lancia dai trampolini e di chi, soprattutto, ha tutta l’intenzione di togliere alla famiglia Prevc il dominio incontrastato dei vari impianti di mezzo mondo.

Sarà una stagione particolare, che ritorna su un trampolino che ha vissuto varie vite per diversi motivi. Un opener comunque ben gradito da tutti, sia al maschile che al femminile, dove l’Italia ha deciso di portare quattro persone: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Jessica Malsiner e Martina Zanitzer. Hanno trionfato qui diversi nomi di grido: Domen Prevc, Stoch, Kraft, Granerud, fino al Ryoyu Kobayashi della scorsa stagione, mentre nel femminile un anno fa c’è stata la doppietta di Nozomi Maruyama.

La Coppa del Mondo di salto con gli sci debutterà a Lillehammer da venerdì 20 a domenica 22 novembre. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN (sono escluse le qualificazioni femminili).

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI LILLEHAMMER 2026

Venerdì 20 ottobre

Ore 10:30 Qualificazione femminile

Ore 14:00 Qualificazione maschile

Ore 16:00 Gara a squadre mista

Sabato 21 ottobre

Ore 14:35 Gara femminile

Ore 16:50 Gara maschile

Domenica 22 ottobre

Ore 10:30 Qualificazione femminile

Ore 12:00 Gara femminile

Ore 14:30 Qualificazione maschile

Ore 16:00 Gara maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LILLEHAMMER 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN (escluse qualificazioni femminili)