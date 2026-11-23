È ormai tutto pronto per l’inizio della stagione dello snowboard. Questo fine settimana andrà infatti in scena in Cina, a Snow Ruyi, la prima tappa valevole per la Coppa del Mondo dello slalom gigante parallelo. Si assegneranno in Asia i primi punti del calendario invernale con i primi due giganti (maschili e femminili) e lo slalom parallelo a squadre.

L’Italia punta ad inaugurare nel migliore dei modi la nuova stagione. Ci sarà il grande dominatore dell’anno passato Maurizio Bormolini, detentore della Sfera di Cristallo nel PGS. Con lui anche Aaron March, Tommy Rabanser, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Mike Santuari, Edwin Coratti e l’eterno Roland Fischnaller. Tra le donne presenti invece Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Elisa Fava e Sofia Valle.

La prima tappa della Coppa del Mondo di PGS si terrà sabato 28 e domenica 29 novembre a Snow Ruyi (Cina). Nella prima giornata alle ore 02.00 italiane si terranno le manche di qualificazioni maschili e femminili mentre alle ore 06.00 di mattina andrà in scena la fase finale. La domenica dedicata alla prova a squadre si aprirà alle ore 03.45 italiane con le qualifiche e proseguirà alle ore 06.00 con le finali.

PROGRAMMA PGS SNOW RUYI 2026

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Ore 02.00 Qualificazione PGS maschile e femminile

Ore 06.00 Fase finale PGS maschile e femminile

Domenica 29 novembre

Ore 03.45 Qualificazione Team Event

Ore 06.00 Fase finale Team Event

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL PGS SNOW RUYI 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (PGS maschile e femminile), Discovery Plus, HBO MAX

Diretta Live testuale: OA Sport