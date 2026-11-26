La Coppa del Mondo di ciclocross 2026-2027 prende il via questo fine settimana in Repubblica Ceca, con una doppia apertura tra Ostrava, venerdì 27 novembre, e Tábor, domenica 29. La prima prova, novità del calendario, sarà riservata esclusivamente alle categorie élite e si disputerà in notturna, con le gare femminile e maschile rispettivamente alle 18:15 e alle 19:45. Il campo gara si annuncia particolarmente impegnativo: sono attese neve e temperature nettamente sotto lo zero, condizioni che potrebbero rendere il percorso ancora più insidioso.

Grande attenzione in casa Italia soprattutto per Sara Casasola, che arriva all’appuntamento con ambizioni importanti. La friulana ha conquistato due vittorie consecutive in Belgio, a Lokeren e Beringen, battendo in entrambe le occasioni la campionessa del mondo Lucinda Brand. Il suo stato di forma le permette di puntare anche al successo nella prima prova di Coppa del Mondo. Proprio Brand sarà la principale avversaria, insieme a Marie Schreiber, Ceylin Alvarado, Aniek van Alphen e Zoe Bäckstedt.

Tra gli uomini il grande favorito è invece Thibau Nys, reduce dal titolo europeo di Zeddam, con Tibor Del Grosso e Niels Vandeputte tra i principali rivali.

Ricordiamo che al momento non sono state annunciate possibili presenze in calendario per le stelle di questa disciplina: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Il neerlandese, campione del mondo in carica, sembra in dubbio per l’intero inverno, mentre il belga potrebbe debuttare a cavallo tra i due anni.