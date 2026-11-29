Coppa Davis
Coppa Davis, Volandri e Ferrer confermano le formazioni: si parte con Musetti-Jodar
A Bologna sono state svelate le scelte dei capitani per il tie della finale della Coppa Davis 2026 tra Italia e Spagna, che inizierà alle ore 16.00: gli azzurri cercano il quarto trionfo consecutivo, il quinto complessivo, mentre gli iberici vogliono vendicare la sconfitta patita nell’ultimo atto dello scorso anno.
Il format del tie prevede due singolari e l’eventuale doppio: ad aprire sarà il singolare tra i numeri 2, con Filippo Volandri che ha scelto di schierare Lorenzo Musetti, il quale dovrà vedersela con Rafael Jodar, confermato da David Ferrer.
A seguire si giocherà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni, ed anche in questo caso non ci sono state sorprese rispetto alle previsioni della vigilia: a difendere i colori dell’Italia sarà Flavio Cobolli, il quale dovrà vedersela con Carlos Alcaraz.
In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito: le formazioni iniziali, che però potranno essere cambiate in corso d’opera in caso di 1-1 dopo il secondo singolare, vedono da una parte Matteo Berrettini ed Andrea Vavassori e dall’altra Marcel Granollers e Pedro Martinez.
CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD COPPA DAVIS 2026
Domenica 29 novembre
15.00 Finale, Italia – Spagna
Dalle ore 15.00
Primo singolare (Tra i numeri 2)
Lorenzo Musetti-Rafael Jodar
A seguire
Secondo singolare (Tra i numeri 1)
Flavio Cobolli-Carlos Alcaraz
A seguire
Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)
Matteo Berrettini/Andrea Vavassori-Marcel Granollers/Pedro Martinez