Squadra che vince (seppur a fatica) non si cambia. Filippo Volandri ha valutato pro e contro di un eventuale rimescolamento della formazione, ma alla fine ha scelto di confermare la squadra schierata due giorni fa nel quarto di finale contro la Corea del Sud anche in occasione del tie contro la Cechia valevole come prima semifinale della Coppa Davis 2026.

Sul cemento indoor della BolognaFiere Arena torneranno dunque in campo Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti come primo e secondo singolarista, mentre per l’eventuale doppio (in caso di 1-1 dopo i singolari) verranno schierati nuovamente a meno di sorprese Matteo Berrettini e lo specialista Andrea Vavassori, già decisivi mercoledì contro i sudcoreani.

In apertura di programma Musetti sfiderà il fortissimo numero due ceco Jakub Mensik (15° nella classifica ATP), che farà dunque il suo debutto in queste Finals di Davis dopo essere rimasto in panchina nel tie di martedì contro il Canada per dare spazio a Tomas Machac. Il capitano Tomas Berdych si affiderà poi al suo n.1 Jiri Lehecka (14° nel ranking mondiale) nel secondo singolare di giornata contro Cobolli.

Per quanto riguarda il doppio, che si disputerà solamente nel caso in cui le due squadre dovessero ritrovarsi sull’1-1, i capitani potranno modificare le coppie al termine del secondo singolare ma attualmente i binomi designati sono formati da Berrettini/Vavassori per l’Italia e dagli specialisti Adam Pavlasek/Patrik Rikl per la Cechia.