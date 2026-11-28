È il momento della verità. Si entra in campo per giocarsi il diritto di sfidare l’Italia nella finale di domani. Nella seconda semifinale della Coppa Davis, competizione in corso di svolgimento a Bologna, la Spagna cala l’asso Alcaraz contro la Gran Bretagna. Cameron Norrie rappresenta invece la speranza d’Oltremanica per forzare il match al punto decisivo.

Nel singolare di apertura del confronto il britannico, numero 52 del ranking, spera di poter ripetere il brillante risultato conseguito nel quarto di finale contro Struff per trascinare la partita al doppio decisivo e consegnare così ai suoi la preziosa opportunità di provare a proseguire il proprio sogno. Rafael Jodar, dopo il vittorioso esordio in rimonta contro Rodionov, punta a partire forte per mettere in discesa la strada della formazione iberica.

Nel secondo incontro, match che potrebbe risultare decisivo, David Ferrer rompe gli indugi e schiera Carlos Alcaraz. Il recente vincitore delle ATP Finals sembra avere la strada spianata contro il britannico Arthur Fery, giocatore che nel quarto di finale è stato travolto da Zverev.

Nel caso in cui il match dovesse arrivare alla sfida decisiva entreranno in campo la fortissima coppia britannica formata da Henry Patten e Neal Skupski, numeri uno e tre della classifica di doppio, e il duo iberico composto da Carlos Alcaraz e Marcel Granollers.