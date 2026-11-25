L’Italia esordirà nella Final Eight della Coppa Davis 2026 oggi pomeriggio contro la Corea del Sud: si tratta di un avversario abbordabile ed assolutamente alla portata degli azzurri, dato che nella formazione asiatica non ci sono giocatori tra i primi 100 del mondo.

Il numero 1 sudcoreano, Soonwoo Kwon, sconfitto da Francesco Passaro in finale nel Challenger di Metz, non aveva preso parte alla conferenza stampa d’apertura a Bologna, essendo arrivato più tardi nel ritiro della Corea del Sud proprio a causa dell’impegno in Francia.

Secondo quanto riporta il sito bottadiculo.it in forma indiretta, il giocatore con la miglior classifica della squadra asiatica avrebbe poi affermato, dopo il suo arrivo a Bologna, che Corea del Sud potrebbe battere l’Italia, e che avrebbe potuto farlo anche qualora in campo ci fosse stato Jannik Sinner.

Kwon, a seguire, avrebbe anche fissato le proprie aspirazioni per il 2027, affermando di voler entrare tra i primi 30 tennisti del ranking ATP, mentre il rientro tra i primi 10 del mondo di Lorenzo Musetti non sarebbe un obiettivo di così facile realizzazione a breve termine, sempre secondo l’asiatico.