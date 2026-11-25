Buona la prima per l’Italia nella sfida dei quarti di finale di Coppa Davis 2026 contro la Corea del Sud. Lorenzo Musetti fa il suo dovere e supera Seongchan Hong, numero 787 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-0 7-6 in un’ora e trentadue minuti di gioco. Un match che si è complicato improvvisamente per il toscano, che aveva dominato nella prima frazione, per poi rischiare qualcosa nella seconda. Adesso l’Italia ha la possibilità di conquistare l’accesso alla semifinale, con Flavio Cobolli che se la vedrà con Soonwoo Kwon, numero 139 del ranking.

Sono quattro gli ace di Musetti contro i tre del sudcoreano, mentre entrambi i tennisti hanno commesso un doppio fallo. Il toscano ha avuto un buon rendimento con la prima, vincendo il 79% dei punti con questo colpo contro il 57% dell’avversario; mentre ha faticato un po’ di più con la seconda, vincendo il 55% dei punti.

Il primo set è un monologo da parte di Lorenzo Musetti. Davvero troppa la differenza in campo tra i due giocatori, con il toscano che vive un solo momento complicato per poi liberare i colpi. Il break arriva subito nel secondo game, mentre in quello successivo Musetti si trova ad affrontare una palla del controbreak, ma annulla tutto con una pregevole volée alta di rovescio. Da quel momento il numero 27 del mondo fa quello che vuole, regalando anche colpi spettacolari, soprattutto con il suo rovescio. Arriva il break nel quarto e poi nel sesto gioco, vincendo il set per 6-0.

C’è sicuramente più partita nel secondo set, dove Hong riesce anche a tenere finalmente il proprio turno di servizio, ma soprattutto è il primo a procurarsi una palla break. Musetti serve una seconda coraggiosa e rischiosa, che trova un po’ impreparato il sudcoreano che mette lunga la risposta di dritto. Nel sesto gioco Hong va sul 40-0, ma Musetti rimonta ed è lui a procurarsi la palla break, sfruttandola subito con una splendida risposta di rovescio lungolinea. Sembra un set ormai indirizzato ed invece nel game successivo Musetti spreca un vantaggio di 40-15 e concede l’improvviso controbreak, commettendo anche doppio fallo. Si arriva al tie-break, con l’azzurro che scappa via prima sul 3-0 con un pallonetto bellissimo e poi con il 5-0 con lo smash. L’asiatico accorcia fino al 6-5, ma Musetti al primo match point chiude con lo schiaffo al volo di dritto e l’Italia conquista il primo punto.