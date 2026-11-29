Italia e Spagna sono pronte a duellare, a partire dalle 15:00, nella finale di Coppa Davis 2026, match che rappresenta la riedizione della sfida dello scorso anno vinta 2-0 dalla formazione padrona di casa. Il bilancio dei precedenti vede gli azzurri leggermente avanti.

La rappresentativa tricolore conduce infatti 8-6 nei confronti diretti con la formazione iberica, contro cui giocherà oggi per la quindicesima volta. Interessante notare come il successo ottenuto nel 2025 abbia interrotto una serie di tre affermazioni spagnole.

L’ultima vittoria azzurra prima di quella conquistata lo scorso anno a Bologna risaliva al 1997 quando Renzo Furlan e Omar Camporese, attestatosi in quel periodo al numero 167 del ranking, superarono la compagine spagnola con un perentorio 4-1 inaugurato dalla prepotente rimonta dello stesso Camporese su Carlos Moya, allora numero 8 ATP.

L’ultimo faccia a faccia con il vecchio formato della competizione risale agli spareggi per il World Group del 2006. In quell’incontro erano in campo gli attuali capitani Filippo Volandri e David Ferrer. L’attuale capitano azzurro aveva superato in quella circostanza Robredo, ma a imporsi era stata la Spagna con un pesante 4-1.