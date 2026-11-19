Filippo Volandri ha diramato le convocazioni per le Finals della Coppa Davis 2026, che andranno in scena sul cemento indoor di Bologna dal 24 al 29 settembre. Il capitano dell’Italia ha selezionato i cinque giocatori che saranno chiamati a difendere la prestigiosa Insalatiera, il massimo trofeo per Nazionali di tennis maschile, che il Bel Paese ha festeggiato nelle ultime tre edizioni.

Rispetto alla lista diffusa qualche settimana fa, si è registrato un cambio: fuori il veterano Simone Bolelli, reduce dalle ATP Finals disputate in coppia con Andrea Vavassori, e dentro Matteo Berrettini. Uno dei volti simbolo di questo gruppo trova spazio nel quintetto e sarà a disposizione di Volandri, che potrà selezionare tra quattro azzurri per i due singolari.

Flavio Cobolli sarà chiamato a fornire un contributo di spessore da attuale numero 7 del mondo e dopo aver giocato le ATP Finals a Torino, Lorenzo Musetti ha avuto un buon finale di stagione ed è reduce dalla semifinale persa contro Taylor Fritz al torneo ATP 250 di Stoccolma, Matteo Berrettini ha brillato nelle ultime due campagne di Coppa Davis ed è stato preso in considerazione. Il quarto singolarista sarà Luciano Darderi, anche se questa superficie non è quella a lui più congeniale.

Confermato Andrea Vavassori, specialista di doppio e che potrebbe essere scelto, insieme a un individualista, nel caso in cui si dovesse arrivare al decisivo doppio di spareggio. L’Italia affronterà la Corea del Sud nel quarto di finale in programma mercoledì 25 novembre (ore 16.00), in caso di passaggio del turno si sfiderà la vincente di Cechia-Canada in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone sono previste Germania-Gran Bretagna e Spagna-Austria.

CONVOCATI ITALIA FINALS COPPA DAVIS

Matteo Berrettini

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Lorenzo Musetti

Andrea Vavassori