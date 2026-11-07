Coppa Davis, Gael Monfils è il nuovo capitano della Francia

Cambio della guardia per la Francia di Coppa Davis: il nuovo capitano dei transalpini, a partire dalla prossima stagione, sarà Gael Monfils. Il 40enne ha appeso la racchetta al chiodo lo scorso mese, ed è stato selezionato quest’oggi dalla FFT, la Federazione d’Oltralpe.

Monfils ha giocato sul circuito maggiore per 22 anni, ed è stato scelto per sostituire Paul Henri Mathieu, che ha ricoperto l’incarico di capitano della Francia per tre anni, ma ha pagato la mancata qualificazione alle Finals 2026, che si terranno a Bologna dal 24 al 29 novembre.

Monfils, che da giocatore ha disputato due finali di Coppa Davis, nel 2010 e nel 2014, ma non è mai riuscito a vincere il trofeo, potrà riscattarsi: “Questa maglia blu significa moltissimo per me. Voglio costruire un vero progetto collettivo e creare lo slancio necessario per conquistare insieme dei titoli“.