A Bologna si è svolto il sorteggio per le Qualificazioni della Coppa Davis 2027: l’Italia, in qualità di Paese ospitante, ha ricevuto una wild card ed è ammessa direttamente alla Final Eight, mentre la Spagna, in qualità di campione o finalista perdente, a seconda dell’esito della finale odierna, ha avuto accesso diretto al secondo turno, ricevendo un bye in quanto testa di serie numero 1 del tabellone. Nel caso in cui la Spagna dovesse vincere la finale contro l’Italia, avrà la certezza di giocare in casa il tie del secondo turno delle qualificazioni del 2027.

Le altre teste di serie sono state definite in base al ranking provvisorio per Nazioni di fine 2026, che tiene conto dei risultati ottenuti durante la Final Eight giocata in questa settimana: le qualificazioni 2027 si articoleranno in due turni, con incontri che si disputeranno con il format casa-trasferta. Il primo turno si terrà il 6-7 o il 7-8 febbraio 2027, mentre il secondo turno è in programma per il 18-19 o il 19-20 settembre 2027: saranno le Nazioni che giocheranno in casa a scegliere le date degli incontri.

La Spagna, con un bye, attende al secondo turno la vincente di Giappone-Ungheria, mentre la vincente di Croazia-Germania sfiderà poi una tra Danimarca e Corea del Sud. La Cechia attende la Norvegia, poi ci sarà l’incrocio con una tra Brasile e Paesi Bassi. Monaco ospiterà il Belgio, poi la vincente se la vedrà con una tra Argentina e Slovacchia. La Gran Bretagna ospiterà il Perù, poi affronterà una tra Francia e Cile, mentre la vincente di Serbia-Austria se la vedrà con una tra Australia ed Ecuador, infine la vincente di Stati Uniti-Cina Taipei incrocerà una tra India e Canada.

TABELLONE QUALIFICAZIONI COPPA DAVIS 2027

Italia ammessa di diritto alla Final Eight

Spagna (1) bye

Giappone-Ungheria (14)

Croazia-Germania (2)

Danimarca-Corea del Sud (13)

Cechia (3)-Norvegia

Brasile-Paesi Bassi (12)

Monaco-Belgio (4)

Argentina (11)-Slovacchia

Gran Bretagna (5)-Perù

Francia (10)-Cile

Serbia-Austria (6)

Australia (9)-Ecuador

Stati Uniti (7)-Cina Taipei

India-Canada (8)