Quello di domani tra Austria e Spagna sarà l’ultimo dei quarti di finale in programma a Bologna per quanto riguarda le Finals dell’attuale format di Coppa Davis. Un confronto, quello tra austriaci e iberici, attualmente sbilanciato in maniera importante a favore della selezione guidata da David Ferrer, anche se va fatto qualche distinguo in merito alla formazione che l’ex finalista del Roland Garros potrà schierare.

Di sicuro c’è che Jurgen Melzer, capitano austriaco nonché coevo dello stesso Ferrer (si sono affrontati 9 volte in 11 anni, 2-7 per lo spagnolo) ha anche lui alcune possibilità da tenere d’occhio, come quella di inserire Joel Schwärzler, classe 2006 che sta facendo vedere cose buone, in uno dei due singolari, chiaramente il primo, invece di utilizzare la formazione con Jurij Rodionov e Lukas Neumayer, che sono di poco davanti in classifica. Una cosa è certa: qualora uno dei tre portasse a casa un clamoroso punto, si spalancherebbe la porta di un doppio da favoriti per via dell’ottima forma, in tempi recenti, di Neil Oberleitner e Lucas Miedler, che insieme hanno avuto un notevolissimo post-US Open.

Di incerto c’è quello che si potrà vedere in casa Spagna. Teoricamente la formazione si schiererebbe quasi da sola, e sarebbe con Carlos Alcaraz nel secondo singolare e Rafael Jodar nel primo. Esiste però un ma importante: Alcaraz è arrivato a Bologna soltanto ieri dopo le ATP Finals, il primo allenamento è oggi ed è tutto da vedere il responso di come risponde il suo corpo dopo le fatiche di Torino. Sta di fatto, dunque, che Cadena Ser ha riportato come concreta ipotesi quella che vede Ferrer utilizzare una formazione con Jodar come primo singolarista e Daniel Merida, salito fino al numero 39 quest’anno e ora numero 42, come secondo singolarista. Nel caso, Alcaraz resterebbe disponibile per il doppio con Marcel Granollers, coppia già vista, ma con tutti i dubbi che possono esistere in merito al murciano versione doppista, che molto raramente si vede nel circuito (non lo gioca da quattro anni in contesti che non sono Olimpiadi, Davis o Laver Cup).

C’è anche un altro tema da tenere in considerazione: l’orario di inizio. Questo perché si andrà in campo dopo Gran Bretagna-Germania, incontro che partirà alle 10:00 e non è scontato possa terminare per le 17:00 teoricamente previste per Austria-Spagna. Una delle storture, in un certo senso, che restano in questo format della Davis che, pian piano, sta provando faticosamente a ritornare all’antico, anche se molti passi andranno ancora compiuti in questo senso.