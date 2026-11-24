Come già nel 2025, anche nel 2026 è stato rinnovato l’accordo tra SuperTennis, emittente che detiene i diritti tv della Coppa Davis, e Rai, che in questo modo potrebbe (ma non è ancora detto) avere la copertura della competizione qualora l’Italia entri nelle sue fasi importanti. Ma andiamo nel dettaglio.

In particolare, il quarto di finale degli azzurri contro la Corea del Sud sarà irradiato soltanto da SuperTennis, che dunque sarà la sola televisione presente con immagini in diretta nella giornata di domani. Per quanto riguarda invece l’eventuale approdo in semifinale, qui entrerebbe in gioco il simulcast della tv di Stato, che utilizzerebbe Rai1 come da accordi intercorsi e già presenti nel 2025. Questo varrebbe, chiaramente, anche in caso di accesso alla finale. Naturalmente, qualora si interrompesse in modo anticipato l’avventura italiana, SuperTennis rimarrebbe detentrice esclusiva delle immagini da Bologna.

Di seguito il calendario completo della Coppa Davis con l’integrazione degli scenari in tv e in streaming a seconda della presenza di SuperTennis (certa sempre) e della Rai (condizionata).

CALENDARIO COPPA DAVIS 2026

Martedì 24 novembre

Ore 16:00 Cechia-Canada – Diretta tv su SuperTennis

Mercoledì 25 novembre

Ore 16:00 Italia-Corea del Sud – Diretta tv su SuperTennis

Giovedì 26 novembre

Ore 10:00 Gran Bretagna-Germania – Diretta tv su SuperTennis

Ore 17:00 Austria-Spagna – Diretta tv su SuperTennis

Venerdì 27 novembre

Ore 16:00 Prima semifinale – Diretta tv su SuperTennis (e su Rai1 in caso di qualificazione dell’Italia)

Sabato 28 novembre

Ore 12:00 Seconda semifinale – Diretta tv su SuperTennis

Domenica 29 novembre

Ore 15:00 Finale – Diretta tv su SuperTennis (e su Rai1 in caso di qualificazione dell’Italia)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (tutti gli incontri) e Rai1 (se l’Italia giocherà semifinale e finale)

Diretta streaming: SuperTennis+ e sito di Supertennis (tutti gli incontri) e RaiPlay (se l’Italia giocherà semifinale e finale)