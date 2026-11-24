L’Italia si prepara a cominciare la propria avventura nella Final 8 di Coppa Davis 2026. Mercoledì 25 novembre, alle ore 16:00, gli azzurri scenderanno in campo sul veloce indoor della SuperTennis Arena di Bologna per affrontare la Corea del Sud nei quarti di finale.

La squadra di Filippo Volandri, reduce da tre successi consecutivi nella competizione, va a caccia di un’impresa senza precedenti: conquistare il quarto titolo di fila e proseguire una striscia vincente che ha già assunto i contorni della storia. Il confronto parte con l’Italia nettamente favorita, ma in una manifestazione dalla formula così rapida non sono ammessi cali di concentrazione.

Le soluzioni a disposizione del capitano rappresentano uno dei principali punti di forza della formazione tricolore. Nonostante qualche assenza importante rispetto alle precedenti edizioni, l’Italia può contare su un gruppo profondo, competitivo e abituato a confrontarsi con i migliori giocatori del circuito. Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli assicurano qualità e continuità negli scambi da fondo campo, Matteo Berrettini aggiunge peso con il servizio e la capacità di esaltarsi nelle grandi occasioni, mentre Luciano Darderi, alla prima esperienza in Davis, amplia ulteriormente le possibilità di scelta. Qualche interrogativo riguarda invece il doppio. In questo caso, Andrea Vavassori sarà chiamato a mettere a disposizione la propria esperienza da specialista, diventando un riferimento fondamentale per un eventuale punto decisivo.

La Corea del Sud, guidata dal capitano Jong-Sam Chung, si presenta a Bologna con l’entusiasmo di chi ha appena raggiunto un traguardo storico. La formazione asiatica ha infatti conquistato per la prima volta l’accesso alla Final 8, superando l’India per 3-1 nel turno precedente. Un risultato che certifica la crescita del movimento sudcoreano e permette alla squadra di affrontare l’appuntamento italiano senza particolari pressioni. I nomi da tenere maggiormente sotto osservazione sono quelli di Soonwoo Kwon e Hyeon Chung, principali riferimenti nei singolari. Entrambi possono contare su un tennis aggressivo, caratterizzato da traiettorie piatte e accelerazioni rapide, caratteristiche che sul cemento indoor possono diventare particolarmente insidiose. L’obiettivo sarà soprattutto quello di togliere ritmo agli avversari e provare a sfruttare ogni occasione concessa dai favoriti.

I precedenti, almeno sulla carta, rafforzano ulteriormente le ambizioni italiane. Nei tre confronti ufficiali disputati contro la Corea del Sud, gli azzurri hanno sempre avuto la meglio: successi nel 1981 e nel 1987, prima del più recente 4-0 ottenuto a Cagliari nel 2020. Il bilancio complessivo dei match vinti è di 11-3 in favore dell’Italia. Numeri incoraggianti, ma che non possono rappresentare una garanzia in una sfida a eliminazione diretta, nella quale bastano due singolari e l’eventuale doppio per decidere il destino di un’intera spedizione. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set e ogni punto potrebbe assumere un peso determinante. La vincente staccherà il pass per la semifinale di venerdì 27 novembre, dove troverà una tra Cechia e Canada.