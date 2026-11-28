L’Italia ha già prenotato un posto per la finale di domenica ed ora attende davanti alla televisione per conoscere quale sarà la sua avversaria nell’ultimo atto della Coppa Davis 2026. Dopo una giornata di ieri dalle mille emozioni e con l’epica vittoria azzurra nel doppio con Vavassori/Musetti, oggi tocca a Spagna e Gran Bretagna giocarsi la qualificazione alla finale con gli spagnoli che partono nettamente favoriti, ma attenzione ai britannici che sono stati capaci di eliminare la Germania di Alexander Zverev.

Dando per scontata la partecipazione di Carlos Alcaraz, rimasto a riposto nei quarti contro l’Austria, il match chiave è assolutamente il primo singolare, che mette di fronte Rafael Jodar e Cameron Norrie. Il numero dieci del mondo parte sicuramente favorito, ma attenzione al mancino britannico, che ha giocato una grandissima partita contro Jan-Lennard Struff, risultando poi decisivo per la vittoria della sua nazionale. Jodar è sicuramente un po’ stanco dopo una stagione lunghissima e di successo ed avrà tanta pressione sulle spalle, anche perchè sa di non poter perdere per non cambiare poi gli equilibri dell’intera contesa. Dall’altra parte Norrie è libero mentalmente ed è pronto a giocarsi la partita che vale una carriera, perchè con una vittoria del numero 52 del ranking si ribalterebbe davvero tutto.

La Spagna è ovviamente favorita, anche perché sa di avere già in tasca un punto. Infatti Carlos Alcaraz non dovrebbe avere il minimo problema contro Arthur Fery, già spazzato via da Alexander Zverev due giorni fa. Il vincitore delle ATP Finals ha riposato con l’Austria, anche perchè ha avuto un problema muscolare a Torino e aveva bisogno forse di qualche giorno di ulteriore stop. Fery ha semplicemente bisogno di un miracolo ed è per questo che la Gran Bretagna si affida totalmente a Norrie.

Al doppio non si dovrebbe arrivare, ma se dovesse esserci allora ecco che Norrie con ogni probabilità è riuscito a battere Jodar. L’arrivo al doppio creerebbe tanta preoccupazione in casa Spagna, perchè in un attimo sarebbe la Gran Bretagna ad avere la grandissima occasione di volare in finale, potendo schierare una coppia formidabile come quella composta da Henry Patten e Neal Skupski, precisamente il numero uno e tre della classifica mondiale. Un duo davvero straordinario e che andrebbe ad affrontare con ogni probabilità Carlos Alcaraz e Marcel Granollers, che avrebbero davvero bisogno di un’impresa per portare la squadra capitanata da David Ferrer in finale.