2023, 2024, 2025. Dopo il 1976, questa è stata la sequenza di vittorie dell’Italia in Coppa Davis. Due periodi ben diversi, due format totalmente differenti: l’uno precedente l’introduzione del World Group, l’altro figlio delle continue modifiche arrivate dopo la riforma di Orlando del 2018. Il tentativo di fare contemporaneamente poker e cinquina passa dalla Spagna, che della riforma citata fu la prima beneficiaria: ha ospitato le Finals fino al 2023 e ha vinto la prima edizione con questo format, nel 2019.

C’era l’Italia anche nel percorso della prima delle sei Davis vinte dagli spagnoli: fu 4-1 per gli iberici con Albert Costa, Carlos Moya e Joan Balcells tra singolare e doppio su Davide Sanguinetti, Andrea Gaudenzi (che oggi è presidente ATP) e Diego Nargiso. Di acqua sotto i ponti rispetto ad allora ne è passata tanta, anzi tantissima. E soprattutto questo precedente è solo una goccia nel mare rispetto all’8-6 a favore degli azzurri nel complesso della questione che lega Paesi inizialmente legati in maniera imprescindibile alla terra rossa, ma che hanno poi vissuto un’importante evoluzione anche lontano dalla stessa.

Una storia, quella tra Italia e Spagna, che parte dal lontano 1932 e che attraversa tanti momenti di notevole importanza: la finale europea del 1959, in cui in campo si potevano apprezzare Orlando Sirola, Nicola Pietrangeli e Andres Gimeno, quella del 1977 in cui da una parte c’erano Josè Higueras e Manuel Orantes, dall’altra Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Adriano Panatta (che poi finì dentro una memorabile scazzottata con il pubblico di Barcellona). Ma ci sono anche gli scontri degli Anni ’90, a fasi alterne da uno Stefano Pescosolido mirabile per due set contro Sergi Bruguera (ma a tre non ci riuscì ad arrivare) nel 1994 fino al veloce vincente di Pesaro dei quarti nel 1997. Poi sono arrivati i due spareggi di Torre del Greco e Santander, in cui l’Italia arrivò sempre carica, ma sempre trovò Rafael Nadal a sbarrare la strada. E poi, naturalmente, la finale del 2025. Di cui, paradossalmente, i protagonisti sono cambiati in modo anche a volte radicale.

Allora c’erano in campo Matteo Berrettini, Pablo Carreno Busta, Flavio Cobolli e Jaume Munar. Questa volta i due spagnoli non sono della partita, mentre il romano qualche problema fisico l’ha lamentato e venerdì non è sceso in campo in doppio. Resta solo Cobolli, che però è destinato ad avere l’ingrato compito di dover tentare di fermare Carlos Alcaraz, al quale quasi tutti ascrivono la certezza del punto spagnolo. L’apertura è affidata con ogni probabilità, salvo eventuali decisioni particolari di Filippo Volandri (che avrebbero un fondamento in alcuni importanti match giocati contro Alcaraz), a Lorenzo Musetti, perché se si vuole avere una chance sicura di dire “l’Italia c’è e lotta”, questa passa dal primo singolare. Sfida, questa, nella quale il toscano è destinato a sfidare Rafael Jodar, l’uomo che in un anno è passato dallo status di non noto ai più alle ATP Finals e che ha già battuto due volte il carrarino. Questo fa capire la difficoltà dell’impresa: la Spagna, non c’è da stupirsi, è favorita. Ma, se si riuscisse ad arrivare al doppio, allora la situazione potrebbe cambiare: dipenderà tutto da quanto sapranno adattarsi, nel caso, i compagni di Andrea Vavassori e Marcel Granollers. Fino ad ora la Spagna mai ha avuto bisogno del doppio. L’Italia cercherà di spingersi fin lì, e a quel punto, in una finale, all’ultimo match dell’anno per i quattro protagonisti, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Il pubblico di Bologna è lì che attende la prima finale-bis dal 1988-1989 (Germania-Svezia).