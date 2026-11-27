Andiamo a scoprire quali sono i precedenti non tanto tra Italia e Cechia, quanto tra i giocatori di Italia e Cechia che verosimilmente avranno diritto di scendere in campo nella sfida di semifinale che si giocherà tra poche ore a Bologna. Di fatto, si parla di quattro singolaristi azzurri e tre cechi. Prendiamo la questione dal punto di vista degli italiani, con un paio di caveat di cui si parlerà.

FLAVIO COBOLLI

Il numero 1 d’Italia non ha mai affrontato finora il numero 1 ceco, Jiri Lehecka, mentre Jakub Mensik lo ha affrontato due volte (ma per l’ATP una sola, dato che non conteggia il livello sotto il circuito maggiore). Nel 2023, al Challenger di Helsinki, il primo turno fu appannaggio di Mensik, mentre a Wimbledon 2025 Cobolli si è imposto con un netto 6-2 6-4 6-2. Diverso il discorso contro Tomas Machac: è vero che Flavio in questo caso è avanti 2-1 (o indietro 2-3, a seconda delle interpretazioni) nei precedenti, ma è altrettanto vero che per il regolamento di Davis è impossibile che Machac a oggi possa affrontare Cobolli, essendo il terzo singolarista e non potendo perciò scavalcare in priorità Lehecka o Mensik.

LORENZO MUSETTI

Per lui contro Lehecka c’è un bel problema, nel senso che ne soffre abbastanza il gioco. Si trova infatti indietro 1-3 nei precedenti, con l’unica vittoria che giunse a Montecarlo, nel 2025, in rimonta per 1-6 7-5 6-2 e che fu tra i motori della splendida cavalcata del carrarino fino alla finale. Contro Mensik, invece, c’è la semifinale vinta a Umago nel 2024 per 6-4 6-1, mentre contro Machac la situazione è di 1-1 e viene in mente il terzo turno degli ultimi Australian Open, un battagliato assai 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2. Nessuna restrizione.

MATTEO BERRETTINI

Il romano ha giocato una sola volta contro Lehecka, quest’anno a Cincinnati, disputando una partita decisamente dignitosa, seppur persa per 6-4 6-7(3) 6-3 a livello di secondo turno. Nessun precedente, invece, contro Mensik, mentre contro Machac c’è il confronto di secondo turno agli Australian Open 2021, che finì 6-3 6-2 4-6 6-3 per Matteo, il quale poi dovette dare forfait prima di giocare gli ottavi contro Tsitsipas.

LUCIANO DARDERI

Ancora non utilizzato, il classe 2002 per questioni regolamentari non potrà comunque incontrare il numero 1 ceco, Lehecka, con cui ha vinto l’unico precedente a livello Challenger nel 2022 a Iasi. Una sola l’occasione in cui si è confrontato con Mensik, dal quale ha perso negli ottavi a Umago 2024. Nessun precedente con Machac.

Il caso del doppio è un po’ particolare, perché ovviamente Berrettini/Vavassori hanno pochissime partite all’attivo nel 2026, quando hanno giocato assieme a Montecarlo. Lo stesso Vavassori, con Simone Bolelli, ha però sconfitto Rikl/Pavlasek agli ottavi in quel di Cincinnati.