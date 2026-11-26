La Spagna avanza alle semifinali delle Finals di Coppa Davis di Bologna senza dover ricorrere alla sua stella più luminosa. Nel quarto di finale disputato oggi contro l’Austria sul veloce indoor emiliano, le Furie Rosse hanno chiuso la pratica già dopo i due singolari, imponendosi per 2-0 grazie alle vittorie decisive di Daniel Merida e Rafa Jodar.

Un successo netto che ha permesso al capitano David Ferrer di tenere completamente a riposo Carlos Alcaraz. Reduce dal recente trionfo alle ATP Finals di Torino, il tennista murciano sta infatti smaltendo un fastidio alla coscia sinistra. Secondo i piani dello staff tecnico, Alcaraz sarebbe dovuto scendere in campo esclusivamente per l’eventuale doppio decisivo, qualora Merida o Jodar avessero fallito l’appuntamento con la vittoria. Il percorso netto dei compagni ha invece relegato il numero uno iberico al ruolo di tifoso d’eccezione, impegnato a incitare la squadra dalla panchina per tutta la serata.

In conferenza stampa, al termine della sfida contro la selezione austriaca, Ferrer ha spiegato la scelta prudenziale adottata per preservare il suo giocatore di punta in vista del prosieguo del torneo: “Non volevamo correre rischi con il problema fisico che Carlos stava affrontando. Carlos sarà pronto questo fine settimana. Sarà pronto per sabato“.

L’appuntamento è ora fissato per sabato 28 novembre, quando la Spagna affronterà la Gran Bretagna in una semifinale che si preannuncia ad altissima tensione. Questa volta Carlitos non resterà a guardare e guiderà regolarmente la formazione iberica in campo.

A conferma della sua volontà di farsi trovare al top della condizione, subito dopo aver festeggiato la qualificazione con i compagni di squadra, secondo i colleghi di AS, il murciano è rimasto sul campo per svolgere una sessione di allenamento individuale, proseguendo così il percorso di recupero e preparazione in vista della sfida contro i britannici.