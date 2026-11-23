La grande novità dell’ultima settimana per la squadra azzurra di Coppa Davis è stata la convocazione di Matteo Berrettini. Il capitano Filippo Volandri ha deciso di cambiare le sue scelte iniziali e di riportare in azzurro uno dei grandi protagonisti degli ultimi successi dell’Italia in questa manifestazione. La domanda che sorge spontanea ora è la seguente: “Che ruolo avrà Matteo Berrettini all’interno di questa Italia?”

Al momento il tennista romano parte come il terzo singolarista alle spalle di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, anche solo per una questione di pura classifica. Certamente la superficie ben si adatta alle caratteristiche di Matteo, che ha dimostrato di essere giocatore veramente affidabile sui campi di Bologna e soprattutto un grande uomo Davis.

Da capire davvero cosa sta pensando Volandri, che probabilmente si è voluto tenere una scelta di grande valore per il singolare e che può anche eventualmente essere protagonista anche in doppio, magari proprio in coppia con Andrea Vavassori, che è l’unico doppista rimasto in squadra dopo che la rinuncia a Simone Bolelli.

Un ruolo dunque da capire in campo, mentre è innegabile quello anche fuori dal campo che Berrettini ha sempre avuto, anche da infortunato come in occasione della prima delle tre Coppe Davis. Con Flavio Cobolli il rapporto è strettissimo ed era anche nel suo angolo durante l’esordio alle ATP Finals contro Medvedev. Con Luciano Darderi si è anche allenato negli ultimi giorni proprio a Torino e pure con Andrea Vavassori il rapporto è ottimo.

Resta ovviamente ed è inutile negarlo il tema su che tipo di rapporto c’è in questo momento con Lorenzo Musetti. Per vicende extra tennis, sembra essere calato il gelo tra il romano ed il toscano, situazione ulteriormente evidenziata da quell’intervista di Berrettini post vittoria di Musetti a Lione. Filippo Volandri è riuscito a mettere una toppa? Il capitano azzurro ha ricucito la situazione oppure ha pensato solo all’importanza di avere un giocatore come Berrettini a disposizione? Nei prossimi giorni o forse nelle prossime ore anche tutti questi dubbi verranno sciolti.