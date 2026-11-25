A Bologna l’Italia soffre più di quanto preventivabile alla vigilia nel tie dei quarti di finale della Coppa Davis 2026 contro la Corea del Sud, ma alla fine la spunta al doppio decisivo: Matteo Berrettini ed Andrea Vavassori piegano Chung Hyeon e Kwon Soonwoo, battuti con lo score di 7-6 (2) 7-6 (11) dopo un’ora e 56 minuti di gioco, ed approdano alla semifinale di venerdì contro la Cechia, che ieri aveva battuto il Canada per 2-0.

Nel primo set i servizi comandano a lungo, e per diversi game non ci sono grandi occasioni per la coppia in risposta. I primi sussulti arrivano sul servizio di Chung nel settimo gioco: la Corea del Sud va sotto 15-40, ma annulla i due break point e si rifugia ai vantaggi, tenendo la battuta. Pochi minuti dopo arriva un’altra chance, questa volta sul servizio di Kwon, che si ritrova sotto 30-40, ma anche in questa circostanza i sudcoreani annullano la palla break e tengono la battuta. Nonostante le maggiori opportunità non sfruttate dall’Italia, si va al tiebreak: l’equilibrio dura fino al 2-2, poi l’Italia dilaga. Berrettini e Vavassori salgono in cattedra, girano sul 4-2 e dopo il cambio di campo sono incontenibili, incamerando la frazione sul 7-2 dopo 49 minuti.

Nella seconda partita l’Italia parte bene col servizio di Vavassori, poi gli azzurri provano a dare lo strappo decisivo: la Corea del Sud si fa rimontare dal 40-15, poi ai vantaggi la coppia italiana si procura un break point, e questa volta sfrutta l’occasione, portandosi sul 2-0. Sembra l’allungo buono, ma i sudcoreani riescono a strappare il servizio a Berrettini, concretizzando la prima palla break concessa dagli azzurri in tutto l’incontro e trovando l’immediato controbreak, per poi riagganciare gli azzurri sul 2-2. Chiusa questa parentesi, i servizi tornano poi a comandare, con appena 9 punti vinti in altrettanti game dalla coppia in risposta: si va ancora al tiebreak. Gli azzurri partono bene ed allungano subito sul 2-0, difendendo poi il minibreak di vantaggio per il 4-1, ma dopo il cambio di campo gli asiatici rientrano sul 4-4. L’equilibrio non si spezza: gli azzurri annullano due set point, i sudcoreani due match point, e si cambia campo prima sul 6-6 e poi sul 9-9. L’Italia cancella altri due set point, di cui uno in risposta, poi arriva il primo match point col servizio a disposizione: prima vincente di Vavassori e gli azzurri si impongono per 13-11 dopo un’ora e sette minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano la prestazione della coppia azzurra, che vince più punti nel complesso, 89 contro 79, mettendo a segno 16 ace a fronte di 3 doppi falli, mentre i sudcoreani ne commettono 4, senza ottenere ace. L’Italia fa meglio sia con la prima, 82%-76%, sia, soprattutto, con la seconda, 67%-47%. I sudcoreani sfruttano l’unica palla break avuta a disposizione, mentre gli azzurri ne concretizzano una sola delle 4 concesse dagli asiatici in tre diversi game.