A Bologna Fiere il tennis azzurro si allena, ma intanto si guarda in maniera un po’ particolare. Alla vigilia dell’esordio dell’Italia nelle Final Eight di Coppa Davis contro la Corea del Sud, a tenere banco non sono soltanto dritti, rovesci e schemi tattici, bensì le distanze, fisiche e relazionali, tra due dei volti simbolo della squadra guidata da capitan Filippo Volandri: Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Ad attirare l’attenzione degli osservatori a bordocampo è stata la gestione delle sessioni di lavoro. Sui campi allestiti per rifinire la preparazione, le coppie di allenamento sono apparse nettamente separate. Da una parte Berrettini ha scelto di dividere il campo con l’amico di sempre, Flavio Cobolli; dall’altra Luciano Darderi e Andrea Vavassori hanno lavorato in tandem. E Musetti? Il toscano ha palleggiato con lo sparring partner spagnolo Rafael Jodar.

In Coppa Davis alternare i compagni di allenamento per esigenze tecniche o per carichi di lavoro differenziati è prassi consolidata. Eppure, in questo caso, la separazione sul campo ha finito per alimentare le indiscrezioni che circolano da settimane negli ambienti tennistici.

Già durante la conferenza stampa della vigilia e le consuete foto di rito, i due giocatori si erano piazzati alle estremità opposte dello schieramento azzurro, evitando sguardi e scambi di battute. Un gelo silenzioso che, a quanto si dice, affonderebbe le radici alla fine dello scorso ottobre, dopo il torneo di Vienna, complice anche qualche attrito legato alla sfera extra-tennistica.

Quando si indossa la maglia della Nazionale, però, l’obiettivo comune tende a prevalere sulle dinamiche individuali. Nelle ultime ore dal quartier generale bolognese sono filtrati i primi timidi segnali di distensione

La palla passa ora a Volandri. Il capitano sa bene che, per difendere il titolo e puntare al bersaglio grosso, serve uno spogliatoio compatto, in cui il talento dei singoli si fonda in uno spirito di squadra granitico. Il campo, come sempre, sarà l’unico giudice: basteranno le prime vittorie a rompere definitivamente il ghiaccio?