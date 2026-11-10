Connors: “Zverev ora deve giocare da due volte campione del Grande Slam”

Alexander Zverev ha bagnato il suo debutto da numero uno del mondo con la sconfitta subita nel secondo turno del torneo ATP di Parigi contro Lorenzo Musetti. La precoce eliminazione nel torneo transalpino ha offerto ulteriore linfa alle polemiche inerenti alla conquista del primato da parte del giocatore tedesco.

La leggenda americana Jimmy Connors, nel podcast Advantage, ha evidenziato l’importanza per il nuovo numero 1 del mondo di giocare con costanza da due volte vincitore di titoli del Grande Slam e la necessità, per confermarsi ai massimi livelli, di puntare a nuovi successi non appena ne conquista uno.

Sull’obbligo del tedesco da numero uno del mondo: “Per quanto sia felice per Zverev e per il modo in cui ha giocato, adesso ha un obbligo nei confronti del tennis e di se stesso: giocare da due volte campione del Grande Slam. Sempre. Lo dico con il cuore. Mi piace come giocatore. Ho avuto l’opportunità di consegnargli il trofeo agli US Open ed è stato qualcosa di davvero incredibile ed emozionante”.

Sull’importanza di puntare sempre alla vittoria: “Spero che non si lasci andare fino al punto di sentirsi soddisfatto. Ora ne ha vinti due, deve puntare al terzo. Quando arriverà il terzo, dovrà andare a caccia del quarto. Finché sei ancora in attività e giochi a questo livello, devi continuare a competere con l’obiettivo di diventare campione del Grande Slam. Ed è quello che spero faccia”.