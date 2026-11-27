Jimmy Connors ha parlato nel proprio podcast, con le sue affermazioni rilanciate poi da The Tennis Gazette, dell’infortunio di Jannik Sinner, che si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, e dell’ulteriore tempo che servirà per il rientro in campo dell’azzurro.

Lo statunitense esprime il proprio punto di vista: “Penso che quando ci si infortuna in questo modo si cerchi di fare di tutto per evitare l’intervento chirurgico. Ci si rivolge quindi ad un medico, ad un fisioterapista o ad altri specialisti, cercando di fare tutto il possibile per recuperare forza e salute, così da poter tornare in campo ed evitare l’operazione. Ora, dopo tutto questo tempo lontano dai campi, ha la sensazione che la situazione non stia migliorando. L’unica cosa che può permettergli di tornare in campo è quindi l’intervento chirurgico, ma questo gli costerà altri tre o quattro mesi. E si ricomincia da capo. È la stessa situazione che ha vissuto Alcaraz col polso“.

I dubbi di Connors: “Quello che farà durante questo periodo di stop sarà fondamentale per il suo ritorno. Deve cercare di mantenersi in forma. So che ti sei appena sottoposto a un intervento al ginocchio, ma cos’altro puoi fare per mantenere la condizione fisica e perfezionare il tuo gioco? Guardi dei video? Torni in campo per provare a colpire la palla contro un muro? Ci sono tante cose che si possono fare per rimanere in contatto con il tennis. Ma resterà fuori quasi un anno. Questi nove mesi di assenza saranno nove mesi durante i quali tutti gli altri continueranno a progredire“.