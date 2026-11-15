Conegliano perde il primo set della stagione! Haak suona la carica, Bergamo ko e Milano agganciata

Conegliano ha perso il primo set della propria stagione. Questa è la notizia che arriva dalla ChorusLife Arena di Bergamo, dove le Campionesse d’Italia hanno lasciato per strada il secondo parziale, venendo sorprese dalle verve delle arrembanti padrone di casa, capaci di mettere il bastone tra le ruote alla corazzata veneta in occasione della nona giornata della Serie A1 di volley femminile.

Dopo otto vittorie consecutive per 3-0 e dopo aver dominato il primo parziale dell’odierno confronto in terra orobica, dunque con all’attivo una striscia di 25 set vinti consecutivamente, le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state fermate. Un incidente di percorso che non ha condizionato le Pantere, capaci di vincere per 3-1 (25-13; 23-25; 25-18; 25-19) e di conquistare la nona affermazione di fila in campionato.

L’Imoco ha agganciato Milano in testa alla classifica generale: 27 punti per entrambe le compagini, imbattute nel torneo e ora pronte ad affrontarsi nello scontro diretto, che andrà in scena settimana prossima al Forum di Assago. L’opposto Isabelle Haak ha messo a segno 17 punti sotto la regia di Joanna Wolosz, che ha mandato in doppia cifra anche le centrali Raphaela Folie (10) e Linda Manfredini (13) e le schiacciatrici Fatoumatta Sillah (10) e Gabi (12), mentre Zhu Ting ha osservato un turno di riposo.

Bergamo si ferma dopo due vittorie consecutive e si trova al settimo posto con 14 punti all’attivo, a due lunghezze di distacco da Novara e con un paio di punti di margine nei confronti di Talmassons. Alle orobiche non sono bastate le buone prestazioni di Kendall Kipp (17 punti) ed Erika Esposito (11), non ha giocato Elena Pietrini, 11 marcature per Lena Stigrot e 8 per Silke van Avermaet.