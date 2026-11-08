Conegliano-Macerata oggi in tv, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Il Palaverde mette di fronte due squadre che hanno trovato continuità in momenti diversi. Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Cbf Balducci Hr Macerata si affrontano domenica 8 novembre alle 16.00 a Villorba, nella settima giornata di Serie A1 femminile. Le campionesse d’Italia hanno vinto tutte e sei le partite senza cedere un set e condividono il primato a quota 18 con la Numia Vero Volley Milano. Le marchigiane, dopo quattro sconfitte iniziali, hanno battuto Brescia e Cuneo e si sono portate all’ottavo posto con sei punti.

Per la squadra di Valerio Lionetti, già vice di Daniele Santarelli a Conegliano, il primo esame sarà in ricezione. Una buona tenuta del primo tocco permetterebbe a Bonelli di coinvolgere Mazzaro e Farriol in primo tempo, aprendo spazi a Gardini, Schut e Decortes. Quando la battuta veneta costringerà le ospiti ad alzare la traiettoria, sarà importante variare i colpi e cercare le mani del muro. La copertura dovrà accompagnare l’attacco, perché recuperare un pallone respinto può dare alla regia il tempo di trovare una soluzione migliore.

Conegliano cercherà di imporre il proprio ritmo proprio attraverso il legame tra battuta e muro. Con una ricezione ospite staccata da rete, le centrali di casa potranno chiudere più in fretta sulle attaccanti esterne e indirizzare i colpi verso la difesa. Da lì Wołosz potrà alternare Haak, le bande e il primo tempo, sfruttando la velocità di distribuzione anche in contrattacco. La capacità di cambiare terminale da uno scambio all’altro è una delle ragioni per cui le venete riescono a scavare il solco nell’arco di un solo turno di servizio.

Anche la battuta marchigiana avrà un compito preciso. Spostare le ricevitrici e allontanare Wołosz dalla rete darebbe al muro ospite più tempo per schierarsi e alla difesa indicazioni più chiare sulle traiettorie di Haak. Macerata dovrà scegliere quando rischiare e sfruttare le occasioni di ricostruzione, soprattutto nelle rotazioni in cui riuscirà a tenere il cambio palla e a mettere pressione alle padrone di casa.

Le venete hanno vinto tutti e quattro i precedenti e cercano un altro successo prima di tre trasferte consecutive, a Novara, Bergamo e Milano. Per le marchigiane il Palaverde è l’occasione per misurare i progressi delle ultime due giornate. La prova più significativa sarà la capacità di interrompere le serie avversarie, ritrovando il cambio palla anche quando il primo attacco non basta a chiudere lo scambio.

CALENDARIO A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 8 novembre – PalaVerde di Villorba

Ore 16.00: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Cbf Balducci Hr Macerata

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e sul canale Youtube della Lega Volley femminile

Diretta Live testuale: OA Sport