La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano batte 3-1 la Numia Vero Volley Milano all’Unipol Forum di Assago e guadagna la vetta della Serie A1 in solitaria. Davanti a 12.925 spettatori, le campionesse d’Italia infilano la decima vittoria in altrettante giornate e salgono a 30 punti. Milano, che si era presentata allo scontro diretto a pari merito, incassa la prima sconfitta e resta a quota 27. I 33 punti di Paola Egonu e il 25-14 con cui le lombarde pareggiano i conti nel secondo set raccontano quanto la squadra di Gianlorenzo Blengini abbia messo in difficoltà le venete. Conegliano risponde con i 29 punti di Isabelle Haak, premiata come MVP, e con tre attacchi vincenti di Gabi quando Milano ha già avuto due occasioni per portare la partita al tie-break.

Haak prende in mano la gara già nel primo parziale. Tre suoi attacchi in quattro scambi portano le venete dall’8-8 all’11-9. Milano riaggancia le ospiti sul 12-12 con Hena Kurtagic, ma Zhu Ting e Haak ricostruiscono il vantaggio e Gabi firma il 16-13 per Conegliano. Egonu tiene la Numia in scia, poi il muro di Zhu e un errore dell’opposta azzurra mandano le venete sul 21-18. Le lombarde tornano a due lunghezze con il muro di Francesca Bosio (21-23), prima che le ospiti chiudano 25-21. La squadra di Daniele Santarelli attacca con il 57% nel set contro il 40% della Numia, che nella frazione successiva cambia passo.

Milano riparte nel secondo set dal 5-5 e allunga fino al 9-5 con Khalia Lanier, Egonu e il muro di Bosio. Lanier colpisce ancora due volte, Anna Danesi firma il muro del 13-6 e il divario si allarga fino al 16-7, siglato da Egonu. Santarelli cambia entrambe le schiacciatrici e ricorre al doppio cambio, ma la Numia continua a trovare punti al primo attacco e Lanier mette a terra gli ultimi due palloni del 25-14. Il 66% offensivo di Milano contro il 34% di Conegliano fotografa il set più netto della serata.

La partita cambia direzione nel terzo. Milano conduce 16-14, viene ripresa da Raphaela Folie e ritrova margine sul 21-19 con Egonu. Lanier firma il 22-20, ma due errori al servizio delle padrone di casa tengono in gioco Conegliano. Gabi riporta due volte il punteggio in parità, sul 22-22 e sul 23-23, facendo svanire anche l’ultimo vantaggio milanese. Haak si procura il set point e un errore in attacco di Egonu consegna alle venete il 25-23. L’Imoco chiude il parziale al 62% in attacco e conquista gli ultimi tre scambi proprio quando la Numia sembra avere in mano il set.

Nel quarto parziale tre muri consecutivi, uno di Danesi e due di Kurtagic, portano Milano dal 10-11 al 13-11. La Numia è ancora avanti sul 16-14, ma Gabi pareggia con un attacco e un muro, prima che Folie firmi il 18-17 per le venete con due punti di fila. Kurtagic colpisce ancora a muro per il 22-21, poi la battuta sbagliata di Egonu, il muro di Joanna Wolosz e l’attacco di Gabi danno a Conegliano due match point sul 24-22. Egonu cancella il primo, Alondra Tapia il secondo a muro. Kurtagic ferma ancora le venete e procura alla Numia il 25-24, annullato da Haak. Lanier offre alle lombarde un’altra occasione per andare al quinto sul 26-25. Gabi firma il 26-26, Egonu sbaglia l’attacco successivo e la brasiliana mette a terra anche il pallone del 28-26.

Milano chiude con più punti complessivi, 95 contro 92, grazie soprattutto al margine accumulato nel secondo set. Le lombarde prevalgono a muro (13-9), con otto vincenti nel solo quarto parziale e sei di Kurtagic nell’intera partita. Lanier aggiunge 17 punti e il 77% di ricezioni positive. Conegliano chiude con il 72% di positività in ricezione contro il 65% della Numia e trova in Gabi, oltre ai 16 punti, il 62% di perfette. Zhu ne aggiunge 12 e Folie 10, con quattro muri. Haak mette a terra 28 palloni su 52 e nel finale Gabi si prende gli ultimi due attacchi delle venete, quelli che valgono il primato solitario.